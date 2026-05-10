Faustino Oro se aseguró el título de Gran Maestro y volvió a hacer historia en el ajedrez

El prodigio argentino logró en Cerdeña la tercera norma que necesitaba para alcanzar el máximo título del ajedrez mundial. Con apenas 12 años, 6 meses y 26 días, quedó como el segundo Gran Maestro más joven de la historia, sólo por detrás del estadounidense Abhimanyu Mishra.

Faustino Oro volvió a escribir una página histórica para el deporte argentino. Este fin de semana, en el Sardinia World Chess Festival 2026, el joven bonaerense se aseguró el título de Gran Maestro tras completar la norma que le faltaba en un torneo de altísimo nivel disputado en Orosei, Italia.

La consagración llegó en la recta final del certamen. En la octava ronda, Oro derrotó al polaco Bartlomiej Niedbala y quedó en una posición inmejorable. Luego, al conocerse que su rival de la última jornada sería Ian Nepomniachtchi, uno de los jugadores más fuertes del torneo, quedó sellada matemáticamente la norma decisiva que necesitaba para convertirse en GM.

En la novena y última ronda, ya con el objetivo cumplido, el argentino perdió justamente ante Nepomniachtchi, pero eso no modificó el logro central. En la clasificación final del Open A terminó con 6 puntos sobre 9, después de una campaña con triunfos ante Gerhard Lorscheid, Alexis Tahay, Guido Caprio y Niedbala, además de tablas frente a grandes maestros como Murali Karthikeyan, Aditya Mittal y Leon Mendonca.

Con este resultado, Faustino Oro quedó instalado como el segundo Gran Maestro más joven de todos los tiempos, una marca enorme para el ajedrez argentino y mundial. El récord absoluto sigue en manos de Abhimanyu Mishra, pero el argentino se metió de lleno en una zona de elite reservada para muy pocos talentos precoces.

El nuevo paso de Oro coronó un proceso que ya venía dando señales fuertes desde 2025, cuando consiguió sus primeras normas de Gran Maestro en torneos disputados en Madrid y Buenos Aires. A eso se suma que ya había superado el umbral de 2500 puntos Elo, otro de los requisitos indispensables para acceder al título.

A los 12 años, el ascenso de Faustino Oro ya excede la categoría de promesa. Su irrupción lo convirtió en una de las grandes noticias del deporte argentino en 2026 y en una de las figuras jóvenes más observadas del ajedrez internacional.