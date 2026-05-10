Nueva medida en la causa Basaldúa: reconstruyeron recorridos y relevaron el lugar del hallazgo en Capilla del Monte

La Fiscalía de Instrucción Multifuero de Cruz del Eje realizó un relevamiento integral en el sector donde fue hallado el cuerpo de la joven en Capilla del Monte. La diligencia incluyó registros técnicos, reconstrucciones espaciales y nuevas medidas vinculadas a inmuebles y zonas de interés para la investigación.

La Fiscalía de Instrucción Multifuero de Cruz del Eje, a cargo de Sabrina Luciana Ardiles, realizó el viernes pasado una nueva medida probatoria en Capilla del Monte, en el marco de la investigación por la muerte de Cecilia Basaldúa, cuyo cuerpo fue encontrado en 2020 en una zona cercana a la Ruta Nacional 38.

Según se informó, la medida fue ordenada a partir de nuevas constancias incorporadas a la causa y de distintos elementos reunidos durante la investigación. En ese contexto, la Fiscalía dispuso un relevamiento integral “in situ” del sector donde fue hallado el cuerpo sin vida de la joven.

El procedimiento incluyó también el análisis de posibles recorridos efectuados por Cecilia Basaldúa y por las personas que manifestaron haber realizado el hallazgo.

Para la diligencia, la Fiscalía requirió la intervención de personal especializado de Fotografía Legal, Planimetría Legal y Producción Audiovisual de Policía Judicial de Córdoba, además de Policía Científica de Cruz del Eje, Patrulla Rural, DUAR y Bomberos de la Policía de la Provincia de Córdoba.

El objetivo fue realizar registros técnicos, reconstrucciones espaciales y una documentación integral del lugar, en el marco de una causa que la Fiscalía calificó como una investigación compleja y que continúa en desarrollo.

Además, fueron requeridas medidas judiciales vinculadas a inmuebles y sectores específicos de interés para la investigación, con el propósito de profundizar distintas hipótesis y precisar circunstancias relacionadas con el hecho investigado.

El caso

Cecilia Basaldúa, de 35 años, fue vista por última vez el 5 de abril de 2020, pocos días después del inicio del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio por la pandemia de coronavirus. Su cuerpo fue hallado más de dos semanas después, en una zona cercana a la Ruta Nacional 38, con signos de abuso sexual y asfixia.

En 2022, se realizó un juicio en el que Lucas Bustos fue absuelto, en un proceso que dejó numerosos cuestionamientos y dudas sobre la investigación inicial.

La Fiscalía remarcó que las nuevas diligencias forman parte de las medidas destinadas a agotar las líneas investigativas necesarias para avanzar en el esclarecimiento de lo sucedido.