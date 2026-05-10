Las ventas minoristas pyme cayeron 3,2% interanual en abril y acumulan un retroceso de 3,5% en el año

La actividad comercial minorista pyme registró en abril una baja interanual del 3,2% a valores constantes y también mostró una caída frente a marzo, con una merma del 1,3%. Con ese resultado, el sector acumuló una retracción del 3,5% en el primer cuatrimestre del año.

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas volvieron a mostrar números negativos en abril, al registrar una caída interanual del 3,2% a valores constantes, según el relevamiento difundido por CAME.

El informe también marcó una baja del 1,3% en la comparación mensual, lo que terminó de consolidar un retroceso acumulado del 3,5% en lo que va del año.

A pesar de ese escenario, poco más de la mitad de los comerciantes relevados, el 53,3%, aseguró que su situación se mantiene estable respecto del año pasado. Ese número implicó una mejora frente a marzo y se explicó, sobre todo, por una reducción del segmento que manifestó una percepción negativa, que pasó del 42,2% al 39,6%.

De cara a los próximos 12 meses, el 49% de los encuestados consideró que las condiciones seguirán iguales, mientras que el 37,2% espera una mejora y el 13,8% proyecta un empeoramiento.

Seis de siete rubros cerraron en baja

El análisis por sectores volvió a mostrar un panorama mayoritariamente contractivo. Seis de los siete rubros relevados terminaron abril en terreno negativo.

Las caídas más fuertes se observaron en Bazar y decoración, con una merma del 12,3%; Perfumería, con un descenso del 7,2%; y Ferretería, materiales eléctricos y para la construcción, con una baja del 4,2%.

La única excepción fue Farmacia, que mostró una suba interanual del 6,1%.

Según el informe, el comportamiento del consumo siguió concentrado en rubros esenciales y en productos vinculados al recambio estacional, con un comprador que prioriza promociones, financiamiento y descuentos.

Más ventas online, pero sin compensar la caída general

Uno de los datos que también dejó abril fue el crecimiento de las ventas online realizadas por comercios que cuentan con local a la calle. Ese segmento mostró una suba interanual del 8% y una mejora mensual desestacionalizada del 0,7%.

Sin embargo, esa recuperación en el canal digital no alcanzó para compensar la caída del índice general de ventas minoristas.

Desde CAME señalaron además que el aumento de los costos operativos y de los servicios básicos siguió presionando sobre la rentabilidad de los comercios y limitando su margen de maniobra.

Predomina la cautela para invertir

En ese contexto, la mayoría de los empresarios mantiene una posición prudente respecto de nuevas inversiones. El 58,7% consideró que el escenario actual no es propicio para desembolsos, mientras que apenas un 12,6% lo ve como una oportunidad. El 28,7% restante no tiene una postura definida.

El relevamiento concluye que la recuperación del sector seguirá atada a dos variables centrales: la recomposición del ingreso real y una mayor normalización de la estructura de costos fijos que enfrentan los comercios pyme.