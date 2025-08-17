Fatal accidente en moto sobre el viejo camino a Copina

Un joven de 29 años perdió la vida tras perder el control de su motocicleta KTM Duke cuando se dirigía hacia los Puentes Colgantes.

Un joven de 29 años falleció este domingo por la tarde en un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 22 de la Ruta 14, camino viejo a Copina.

Según informó la Policía, la víctima circulaba en una motocicleta KTM Duke junto a un grupo de amigos oriundos de Tanti, con destino a los Puentes Colgantes, cuando por causas que se investigan perdió el control del rodado, impactó contra un árbol y cayó a la banquina.

En el lugar trabajó el servicio de emergencias Punilla Sur, cuyo facultativo constató el deceso. La investigación quedó a cargo de la Policía Judicial.