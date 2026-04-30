jueves, abril 30, 2026
Facebook Instagram X Youtube
Home Sucesos Dos docentes detenidas por presuntos maltratos en un jardín privado

Dos docentes detenidas por presuntos maltratos en un jardín privado

La Fiscalía de Instrucción del Distrito III Turno 6 investiga episodios de maltrato contra niñas y niños en un jardín de infantes privado de barrio Cofico. Una maestra fue imputada por lesiones leves calificadas reiteradas y la directora por encubrimiento.

La Fiscalía de Instrucción del Distrito III Turno 6, a cargo de Iván Rodríguez, avanza en una investigación por presuntos episodios de maltrato contra niñas y niños en un jardín de infantes privado de barrio Cofico, en la ciudad de Córdoba, causa en la que fueron detenidas dos docentes vinculadas a la institución.

De acuerdo con la información judicial, a la maestra de la sala, que se encontraba detenida desde hace varios días, se le tomará declaración en calidad de imputada como supuesta autora de hechos calificados como lesiones leves calificadas por alevosía reiteradas.

En tanto, con el avance de la investigación, la Fiscalía habría logrado confirmar la sospecha de que la directora del jardín estaba al tanto de lo que sucedía, por lo que se ordenó su detención e imputación por el delito de encubrimiento.

La causa continúa en desarrollo y, según se informó, en las próximas semanas se diligenciarán distintas medidas probatorias, principalmente pericias e informes técnicos, para avanzar en el esclarecimiento de los hechos denunciados.

lajornada
lajornada

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

© Newspaper WordPress Theme by TagDiv
MÁS ARTÍCULOS

Pidieron agua, entraron a una casa y robaron un celular: dos...

Villa Carlos Paz: así funcionarán los servicios municipales durante el feriado...

Villa Carlos Paz: municipio actualizó los horarios del transporte urbano para...

Finalmente, el municipio inauguró un nuevo reservorio de agua en El...