Expo Delicatessen & Vinos y Expo Deli & Saludable cerraron una nueva edición consolidando su perfil como plataforma de negocios y proyección comercial

Los eventos contaron con la participación de productores, bodegas, emprendedores y empresas de todo el país. Expositores destacaron especialmente el formato de la feria, que combina público trader y consumidor final, favoreciendo tanto la generación de contactos comerciales como la validación directa de productos y marcas.

La 19° edición de Expo Delicatessen & Vinos y la 4° edición de Expo Deli & Saludable concluyeron este fin de semana en el Centro de Convenciones Córdoba con una concurrencia que nuevamente superó los 20.000 visitantes, la participación de más de 300 expositores, 60 bodegas de alta gama y una agenda que incluyó más de 60 actividades paralelas entre catas guiadas, degustaciones, presentaciones de productos, clases de cocina y charlas profesionales.

Las exposiciones reunieron propuestas provenientes de 14 provincias como Córdoba, Tucumán, San Juan, Jujuy, Mendoza, La Rioja, San Luis, Catamarca, Río Negro, Chubut, Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos y Salta. A ellas se sumó la participación de la Ciudad de Buenos Aires, presente por primera vez en la feria, y de Perú como país invitado, otorgándole carácter internacional al encuentro.

Diversas provincias contaron con el acompañamiento de organismos públicos y programas institucionales. En el caso de Córdoba, estuvieron presentes el Ministerio de Bioagroindustria, a través del programa Vidriera Productiva, y la Agencia Córdoba Turismo. También participaron el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires; el Ministerio de Producción de San Juan, mediante su Dirección de Comercio Exterior; el Ministerio de Desarrollo Productivo del Gobierno de Catamarca; y los gobiernos de Tucumán y Jujuy. A su vez, numerosos productores integraron el espacio institucional del programa GustAR, impulsado por la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación junto a la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

En ese contexto, Andrea Ravich, organizadora de las exposiciones, destacó el rol que cumplen las pequeñas y medianas empresas productoras dentro de las economías regionales y la importancia de generar espacios concretos de promoción y comercialización para el sector.

“Detrás de cada emprendimiento y de cada producto que participa en la exposición hay historias de trabajo, desarrollo e inversión que impactan directamente en las economías regionales. En muchos casos son pequeñas y medianas empresas familiares que generan empleo genuino en sus localidades y que encuentran en este tipo de encuentros una oportunidad concreta para visibilizarse, crecer comercialmente y acceder a nuevos mercados. Expo Delicatessen & Vinos busca justamente acompañar y potenciar todo ese esfuerzo productivo que existe en el interior del país”, señaló.

Un espacio para generar negocios y validar productos

Uno de los aspectos más destacados por los expositores fue la combinación de momentos orientados a traders, distribuidores y canal gastronómico con la presencia de consumidor final.

Desde Buenos Aires, Gonzalo Juri, creador de Mestizo Humus, presentó sus variedades de humus y pastas de garbanzo elaboradas con ingredientes naturales, libres de gluten y aptas para veganos. “La vinculación con traders y con público en general es excelente porque los traders pueden ver la recepción del producto en el consumidor final y eso está bueno para empujar la marca”, valoró tras su primera participación en la exposición.

También desde Buenos Aires, Emiliano Ramos, dueño de Arte Vermut, estuvo presente con su línea de vermut artesanal elaborado con vino mendocino y base vínica blanca, siguiendo la tradición europea. “La combinación entre público trader y consumidor final es muy útil para los expositores, porque por un lado generamos contactos comerciales y, a su vez, la gente viene, consume y compra”, afirmó.

Entre los alimentos gourmet, Federico Saúl, de Mezcla Frutos de la Tierra, presentó productos naturales elaborados sin aditivos ni conservantes artificiales, entre ellos snacks de maní condimentado, mixes, garrapiñadas y turrones endulzados con mosto de uva torrontés. “Es una muy buena combinación porque en la primera etapa de la expo nos enfocamos en lo que es el público dedicado a la distribución o reventa y, por otro lado, tenemos contacto con el público directo, que es el real consumidor del producto, para el cual hacemos nuestro producto”, expresó.

Desde Salta, Fabio Irusta, propietario de Finca Irusta, que formó parte de la Sala Alta Gama, presentó sus vinos elaborados en Payogasta, en los Valles Calchaquíes, a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Entre las etiquetas exhibidas se encontraron un Sauvignon Blanc, un Malbec joven y líneas reserva con paso por barrica de roble francés. “Estuvimos el año pasado y esta es nuestra segunda experiencia en la expo. Creo que ambos públicos son totalmente necesarios. Por un lado, los vinotequeros y gastronómicos para que conozcan nuestro proyecto, que tiene apenas 5 años; y, por otra parte, el público en general para que puedan degustar los nuevos vinos que vamos presentando año tras año”, comentó.

En representación de la provincia de San Juan, Adrián Alonso, director de Comercio Exterior, destacó la presencia de ocho pequeñas y medianas empresas vinculadas a vinos, aceites de oliva, destilados y delicatessen. “Las empresas han podido concretar acuerdos comerciales con distribuidores de la cadena Horeca y empresarios de distintas partes del país”, indicó. Además, remarcó el impacto económico que produce en el sector y en la provincia este tipo de encuentros: “La presencia en exposiciones como Expo Delicatessen & Vinos es importante para nosotros. Esto le ha permitido a nuestra provincia, por ejemplo, generar un crecimiento exportador en los últimos dos años del 28% en facturación y del 7% en volumen”.

Lanzamientos y nuevas categorías

La edición 2026 también funcionó como espacio de lanzamiento y posicionamiento para nuevas marcas y categorías.

Desde Mendoza, Mariana Barrari, directora de Accurato, eligió Expo Delicatessen & Vinos para presentar oficialmente en Córdoba la marca y su línea de cosmética desarrollada a partir de resveratrol derivado de la uva, un antioxidante utilizado en enocosmética. La propuesta incluye cremas hipoalergénicas y sin fragancias, pensadas para distintos tipos de piel y desarrolladas bajo un concepto de formulación simple y accesible.

“Somos los embajadores de la enocosmetología en Argentina, que es una categoría que todavía no está desarrollada. La realidad es que a todos les gustaron los productos cuando pudieron probarlos”, señaló Barrari. Además, destacó que la participación en la exposición permitió fortalecer el vínculo tanto con consumidores como con cadenas de farmacias y distribuidores. “La experiencia superó nuestras expectativas porque nos sentimos ampliamente acompañados tanto en las presentaciones privadas como en el stand”, afirmó.

También en el marco de la exposición, Renault Mediterráneo realizó en Córdoba la presentación del nuevo Renault Boreal, incorporando al evento una propuesta vinculada a innovación y movilidad. La actividad contó con la presencia del gerente comercial de Renault Mediterráneo, Pablo Strumia, quien manifestó: “Quisimos aprovechar este importante evento como es Expo Delicatessen & Vinos para el lanzamiento del nuevo Boreal, el nuevo SUV que lanza Renault, con una arquitectura imponente y tecnología de avanzada. Es un vehículo con el que buscamos competir en el segmento C de SUV, que hoy es uno de los más competitivos del mercado”.

En el segmento de bebidas artesanales, Hernán Corrado, creador de Gin Capicúa, recordó que la marca tuvo su primera presentación pública en la edición 2025 de la feria. Este año regresaron con seis variedades de gin, entre ellas London Dry, hibiscus y pimienta negra y rosa, además de una nueva línea con roble y cacao. “Quisimos volver porque fue una experiencia fantástica y nos permitió realmente insertarnos en el mercado”, explicó.

Por su parte, Pedro Toscano, creador de Toscano Gin, presentó su London Dry de 11 botánicos con peperina serrana, recientemente distinguido con medalla de oro en la Copa Argentina de Destilados 2025. “La vinculación que se genera entre productores, traders y futuros compradores hace que para nosotros estar acá sea una experiencia única”, sostuvo.

Desde Río Negro, Milena Aramburu, representante de Txapela Sidra Vasca Natural, presentó una sidra elaborada mediante doble fermentación natural de manzana, sin agregado de azúcar ni gas. “Aquí tenemos la posibilidad de vincularnos con el consumidor final al que estamos acostumbrados y también con el público trader, que es quien nos abre un mercado muy interesante”, destacó.

En tanto, José Ocholi, de Allpaqa Alfajores, de Jujuy, señaló que la participación en la edición anterior permitió abrir vínculos comerciales con distribuidores que actualmente comercializan sus productos regionales.

Expo Deli & Saludable: bienestar, alimentación consciente y desarrollos sustentables

La 4° edición de Expo Deli & Saludable reunió propuestas vinculadas a alimentación natural, bienestar, sustentabilidad y consumo consciente, incorporando emprendimientos orientados al desarrollo de productos funcionales, cosmética natural, producción responsable y alternativas sustentables para el consumo cotidiano. La exposición volvió a consolidarse como un espacio destinado a visibilizar nuevas tendencias vinculadas al cuidado personal, la salud y el impacto ambiental.

Entre los emprendimientos presentes estuvo Eco Town, empresa cordobesa dedicada al desarrollo de vajilla descartable biodegradable elaborada a partir de residuos agroindustriales como salvado de trigo y tegumento de maní. “La recepción de la gente fue espectacular, todos muy sorprendidos con el proceso y alentándonos con el objetivo de escalar este desarrollo”, expresó Diego Navarro Linch, socio de la firma.

También participó Aconquija Natural, emprendimiento desarrollado por el médico Valentín Lobo, quien presentó productos elaborados a base de aceite de nuez orientados al cuidado capilar y al bienestar general. “Muy buena recepción de la gente. Volvería siempre acá porque recibimos muchas consultas y surgieron nuevos puntos de venta para Córdoba que estaremos comunicando próximamente a través de los canales de difusión de nuestra empresa”, comentó.

En el mismo espacio, Eterna Esencia exhibió su línea de aceites medicinales y extractos botánicos de amplio espectro, mientras que Craft Yogurt, de Los Cocos, Córdoba, presentó yogures artesanales elaborados con leche de vacas Jersey, sin aditivos ni conservantes. Desde la marca destacaron el interés del público por propuestas vinculadas a producción sustentable y alimentos naturales.

Cabe destacar que ambas exposiciones contaron nuevamente con el acompañamiento de Ormay, empresa encargada de proveer el equipamiento integral de cocina utilizado en los diferentes espacios gastronómicos del evento. La firma aportó tecnología, funcionalidad y equipamiento profesional para las actividades culinarias desarrolladas durante Expo Delicatessen & Vinos y Expo Deli & Saludable.

Además, Freguglia participó como sponsor corporativo y aliado estratégico de la exposición, acompañando la ampliación de las instalaciones del Centro de Convenciones Córdoba para posibilitar el desarrollo de un evento que, edición tras edición, continúa creciendo en convocatoria, superficie expositiva y cantidad de actividades.