Mundial 2026: Colombia ganó el Grupo K y Congo hizo historia con una gran remontada

La selección colombiana igualó 0 a 0 con Portugal y terminó invicta en el primer puesto. República Democrática del Congo venció 3 a 1 a Uzbekistán, consiguió su primera victoria mundialista y avanzó a los dieciseisavos.

El Grupo K del Mundial 2026 quedó definido con el empate 0 a 0 entre Colombia y Portugal y la victoria de República Democrática del Congo por 3 a 1 sobre Uzbekistán.

Colombia finalizó primera e invicta, con siete puntos, mientras que Portugal quedó segundo con cinco. Congo alcanzó las cuatro unidades, terminó tercero y también obtuvo la clasificación a los dieciseisavos de final.

Uzbekistán perdió sus tres partidos y cerró con una decepcionante eliminación su primera participación mundialista.

Colombia fue superior, pero le faltó el gol

En Miami, Colombia salió con mayor decisión y dominó amplios pasajes del encuentro frente a una Portugal que necesitaba ganar para arrebatarle el primer puesto.

El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo generó peligro desde el comienzo. En el primer minuto, Jhon Córdoba conectó un cabezazo que salió por encima del travesaño.

A los 17, Jhon Arias volvió a encontrar al delantero, que sacó un potente remate contenido con esfuerzo por Diogo Costa.

Cinco minutos después, Arias protagonizó otra de las mejores acciones colombianas. Su disparo cruzado superó al arquero portugués, pero Rúben Neves alcanzó a despejar la pelota sobre la línea.

Portugal reaccionó después de la pausa de hidratación y tuvo su oportunidad más clara a los 39 minutos. Bruno Fernandes quedó libre frente al arco, pero Camilo Vargas respondió con una gran atajada a corta distancia.

Antes del descanso, João Félix intentó una definición acrobática que pasó por encima del travesaño.

El desarrollo se mantuvo abierto durante el complemento. Colombia continuó generando las situaciones más claras, especialmente a partir de las apariciones de Arias y James Rodríguez.

Richard Ríos, ingresado desde el banco, tuvo una oportunidad dentro del área, mientras que un remate de volea de James fue desviado cuando se dirigía hacia el arco.

La gran polémica llegó a un minuto del final. Davinson Sánchez ganó en el segundo palo y convirtió de cabeza, pero el gol fue anulado después de una revisión del VAR por una ajustada posición adelantada.

Portugal todavía tuvo una última posibilidad mediante Rafael Leão, cuyo remate cruzado salió cerca del palo durante el tiempo agregado.

Cristiano Ronaldo tuvo poca participación y apenas registró un disparo al arco, mediante un tiro libre de larga distancia controlado por Vargas.

El empate le permitió a Colombia sostener el liderazgo y completar la primera fase con dos victorias y una igualdad.

Remontada y clasificación histórica de Congo

En Atlanta, República Democrática del Congo debió revertir un partido adverso para conseguir la primera victoria de su historia en una Copa del Mundo.

Uzbekistán sorprendió antes de cumplirse el primer minuto, cuando Eldor Shomurodov capturó un rebote y convirtió, aunque la acción fue anulada por posición adelantada.

El capitán uzbeko tuvo revancha a los 10 minutos. Después de una habilitación de Abbosbek Fayzullaev, Shomurodov superó en velocidad a Aaron Wan-Bissaka y definió por encima del arquero Lionel Mpasi para marcar el 1 a 0.

Congo respondió rápidamente. A los 17 minutos, Nathanaël Mbuku sacó un potente zurdazo que terminó dentro del arco, pero el VAR anuló el empate por una infracción cometida durante la construcción de la jugada.

El conjunto africano controló la posesión durante el segundo tiempo, aunque encontró dificultades para convertir su dominio en situaciones claras.

La igualdad llegó a los 68 minutos, mediante un penal sancionado por una falta de Abdukodir Khusanov sobre Yoane Wissa.

El propio Wissa ejecutó la pena máxima, engañó al arquero Abduvohid Nematov y colocó el 1 a 1.

Diez minutos después, Congo completó la remontada. Un disparo de Meschack Elia fue bloqueado por la defensa, pero la pelota quedó cerca del arco y el ingresado Fiston Mayele consiguió tocarla por encima del arquero para marcar el 2 a 1.

Wissa cerró una noche inolvidable en el primer minuto agregado. El delantero recibió cerca del borde del área, avanzó con libertad y sacó un remate cruzado que se convirtió en el 3 a 1 definitivo.

La victoria tuvo un valor histórico para el seleccionado africano. Congo regresó al Mundial después de 52 años, consiguió su primer triunfo en la competencia y avanzó por primera vez a una fase eliminatoria.

Así terminó el Grupo K

1. Colombia: 7 puntos, +3 de diferencia de gol

2. Portugal: 5 puntos, +5

3. República Democrática del Congo: 4 puntos, +1

4. Uzbekistán: 0 puntos, -9

Colombia enfrentará a Ghana el viernes 3 de julio, desde las 22:30 de Argentina, en Kansas City.

Portugal jugará ante Croacia el jueves 2, a partir de las 20:00, en Toronto.

República Democrática del Congo se medirá con Inglaterra el miércoles 1, desde las 13:00, en Atlanta.