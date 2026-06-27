Mundial 2026: Inglaterra ganó el Grupo L y Croacia avanzó con un triunfo agónico

Los ingleses vencieron 2 a 0 a Panamá con goles de Jude Bellingham y Harry Kane. Croacia derrotó 2 a 1 a Ghana sobre el final y terminó segunda, mientras que el seleccionado africano también se clasificó entre los mejores terceros.

El Grupo L del Mundial 2026 quedó definido con las victorias de Inglaterra por 2 a 0 sobre Panamá y de Croacia por 2 a 1 ante Ghana.

El seleccionado inglés terminó invicto y se quedó con el primer puesto al sumar siete puntos. Croacia finalizó segunda con seis unidades y Ghana, tercera con cuatro, también aseguró su presencia en los dieciseisavos de final.

Panamá perdió sus tres encuentros, no convirtió goles y quedó eliminado sin puntos.

Croacia encontró el triunfo sobre el final

En Filadelfia, Croacia tomó la iniciativa ante una Ghana que priorizó el orden defensivo durante buena parte del encuentro.

El conjunto europeo controló la pelota, aunque tuvo dificultades para encontrar espacios frente a una defensa numerosa. La apertura llegó a los 31 minutos, mediante una acción individual de Petar Sucic.

El mediocampista recibió fuera del área y sacó un potente remate de larga distancia que venció al arquero ghanés para establecer el 1 a 0.

Ghana, que necesitaba al menos un empate para asegurarse el segundo puesto, adelantó sus líneas durante el complemento y encontró la igualdad a los 73 minutos.

Un tiro libre enviado hacia el segundo palo encontró a Derrick Luckassen, quien anticipó a la defensa y empujó la pelota hacia el fondo del arco.

La acción fue anulada inicialmente por posición adelantada, pero el VAR revisó la jugada durante varios minutos y finalmente convalidó el empate.

El resultado colocaba momentáneamente a Ghana en el segundo lugar y relegaba a Croacia al tercero. Sin embargo, el equipo conducido por Zlatko Dalic reaccionó rápidamente.

A los 83 minutos, Luka Modric ejecutó un tiro de esquina desde la derecha y Nikola Vlasic ganó en el área para conectar un cabezazo que se convirtió en el 2 a 1 definitivo.

Croacia administró la ventaja durante el cierre y consiguió su segundo triunfo consecutivo, después de haber comenzado el torneo con una derrota 4 a 2 frente a Inglaterra.

El seleccionado balcánico terminó segundo con seis puntos y volvió a avanzar a una fase eliminatoria, después de haber sido finalista en Rusia 2018 y tercero en Qatar 2022.

Ghana quedó tercera con cuatro unidades, pero su victoria ante Panamá y el empate frente a Inglaterra ya le habían permitido asegurar un lugar entre los ocho mejores terceros.

Bellingham destrabó el partido para Inglaterra

En Nueva Jersey, Inglaterra debió trabajar más de lo esperado para superar a una Panamá que se defendió con orden durante el primer tiempo.

El conjunto dirigido por Thomas Tuchel dominó la posesión, pero mostró poca fluidez y no consiguió generar demasiadas situaciones claras antes del descanso.

El arquero Orlando Mosquera respondió ante los intentos de Marcus Rashford y Harry Kane, y sostuvo el empate frente a un seleccionado inglés que necesitaba ganar para asegurar el primer puesto.

La resistencia panameña se quebró a los 62 minutos. Bukayo Saka ejecutó un tiro de esquina desde la izquierda y la pelota quedó en el área para Jude Bellingham, quien definió con un remate bajo para establecer el 1 a 0.

Bellingham volvió a ser decisivo cinco minutos después. El mediocampista avanzó por el sector izquierdo, superó a su marcador y envió un centro preciso para que Kane conectara de cabeza el segundo gol.

El tanto tuvo un valor especial para el capitán inglés: llegó a 11 goles en Copas del Mundo y superó a Gary Lineker como máximo anotador de Inglaterra en la historia del torneo.

Panamá intentó reaccionar y generó algunas oportunidades durante el tramo final. En tiempo agregado, José Fajardo convirtió con una gran definición, pero el gol fue anulado por una ajustada posición adelantada.

Inglaterra sostuvo el arco invicto y cerró la fase de grupos con dos victorias y un empate.

Así terminó el Grupo L

1. Inglaterra: 7 puntos, +4 de diferencia de gol

2. Croacia: 6 puntos, 0

3. Ghana: 4 puntos, 0

4. Panamá: 0 puntos, -4

Inglaterra disputará los dieciseisavos de final el miércoles 1 de julio, desde las 13:00 de Argentina, ante uno de los mejores terceros.

Croacia jugará el jueves 2, a partir de las 20:00, frente al seleccionado que finalice segundo en el Grupo K.

Ghana también tiene asegurada su clasificación, aunque deberá esperar el cierre de las zonas restantes para conocer a su próximo rival.