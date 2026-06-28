Fórmula 1: Russell resistió a Verstappen y ganó el GP de Austria; Colapinto terminó 15º

El británico consiguió su segunda victoria de la temporada después de soportar la presión del piloto de Red Bull en las últimas vueltas. Kimi Antonelli completó el podio y conservó el liderazgo del campeonato, mientras que el argentino avanzó un puesto pero quedó fuera de los puntos.

George Russell ganó este domingo el Gran Premio de Austria de Fórmula 1 después de controlar buena parte de la carrera y resistir sobre el final el avance de Max Verstappen, que cruzó la meta apenas 1,611 segundos detrás del Mercedes.

El podio lo completó Kimi Antonelli, quien terminó a solo 375 milésimas del neerlandés y mantuvo el liderazgo del campeonato. Los tres primeros quedaron separados por menos de dos segundos tras las 71 vueltas disputadas en el Red Bull Ring.

Russell partió desde la pole position y conservó el primer lugar en la largada. Detrás, Lewis Hamilton superó rápidamente a su compañero Charles Leclerc, mientras Verstappen recuperó terreno desde el quinto puesto y se incorporó a la pelea por las posiciones de adelante.

El piloto de Red Bull dejó atrás a los dos Ferrari y llegó al tramo final como la principal amenaza para Russell. Tras la última ronda de detenciones en boxes, redujo progresivamente la diferencia, pero no encontró una oportunidad clara para intentar el sobrepaso.

Antonelli también se acercó durante las vueltas finales. El joven italiano alcanzó a Verstappen en el último giro, aunque no consiguió desplazarlo del segundo lugar.

Russell completó la carrera en 1h26m37s979 y obtuvo su segunda victoria del año, después del triunfo logrado en la fecha inaugural de Australia. Fue además su séptima conquista en la Fórmula 1.

La competencia estuvo marcada por las altas temperaturas y fue declarada oficialmente bajo condiciones de riesgo por calor. Russell completó gran parte de la prueba sin funcionamiento en el sistema de hidratación de su auto.

Ferrari perdió protagonismo

Oscar Piastri avanzó desde la séptima posición y terminó cuarto, como el mejor representante de McLaren.

Hamilton, que había llegado a ocupar el segundo puesto, perdió rendimiento con el paso de las vueltas y finalizó quinto. El británico utilizó una estrategia de tres detenciones, pero no logró recuperar terreno durante el último tramo.

Isack Hadjar fue sexto con el segundo Red Bull, seguido por Lando Norris y Leclerc. Los Racing Bulls de Liam Lawson y Arvid Lindblad completaron los diez lugares que otorgaron puntos.

La carrera terminó anticipadamente para los dos Cadillac. Valtteri Bottas y Sergio Pérez abandonaron durante las primeras vueltas por problemas de temperatura en los frenos.

También quedaron fuera Carlos Sainz, por una falla en su Williams, y Lance Stroll, debido a un inconveniente en el sistema eléctrico de su Aston Martin.

Colapinto avanzó un puesto, pero quedó lejos de los puntos

Franco Colapinto largó desde la posición 16 y terminó 15º, a una vuelta del ganador.

El argentino completó la competencia sin incidentes importantes, pero no contó con el ritmo necesario para acercarse a la zona de puntos. Permaneció durante buena parte de la prueba en el grupo medio y finalizó detrás del Haas de Oliver Bearman.

El rendimiento general de Alpine tampoco permitió aspirar a los primeros diez lugares. Pierre Gasly, compañero del argentino, terminó 13º, por delante de Bearman y Colapinto.

El resultado representó un retroceso para el equipo francés después de haber sumado puntos en las fechas anteriores. Pese a no agregar unidades en Austria, Colapinto se mantiene en el 12º puesto del campeonato con 16 puntos.

Resultado del Gran Premio de Austria

George Russell — Mercedes Max Verstappen — Red Bull Kimi Antonelli — Mercedes Oscar Piastri — McLaren Lewis Hamilton — Ferrari Isack Hadjar — Red Bull Lando Norris — McLaren Charles Leclerc — Ferrari Liam Lawson — Racing Bulls Arvid Lindblad — Racing Bulls Franco Colapinto — Alpine

Cómo quedó el campeonato de pilotos

Antonelli sigue al frente, aunque Russell aprovechó la victoria para superar a Hamilton y reducir la diferencia con su compañero de equipo a 40 puntos.

Kimi Antonelli: 171 puntos George Russell: 131 Lewis Hamilton: 125 Oscar Piastri: 80 Lando Norris: 79 Charles Leclerc: 79 Max Verstappen: 73 Isack Hadjar: 42 Pierre Gasly: 41 Liam Lawson: 30 Franco Colapinto: 16

Campeonato de constructores

Mercedes amplió su ventaja después de sumar el primer y tercer puesto en Austria. El equipo alemán acumula siete victorias en las ocho fechas disputadas.

Mercedes: 302 puntos Ferrari: 204 McLaren: 159 Red Bull: 115 Alpine: 57

La próxima fecha será el Gran Premio de Gran Bretaña, que se desarrollará del 3 al 5 de julio en Silverstone y tendrá formato sprint.