Mundial 2026: Argentina cerró con puntaje ideal y Messi volvió a hacer historia

La Selección venció 3 a 1 a Jordania con goles de Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez y Lionel Messi, y completó una fase de grupos perfecta. Austria y Argelia avanzaron tras protagonizar un electrizante empate 3 a 3.

Argentina derrotó 3 a 1 a Jordania en Dallas, consiguió su tercera victoria consecutiva y cerró el Grupo J del Mundial 2026 con puntaje ideal.

El equipo de Lionel Scaloni, que ya tenía asegurados el primer puesto y la clasificación, presentó nueve cambios respecto de la formación que había vencido a Austria. Pese a las modificaciones, controló el encuentro y encontró respuestas en varios futbolistas que sumaron sus primeros minutos importantes en el torneo.

La noche tuvo además otro capítulo histórico de Lionel Messi. El capitán ingresó durante el segundo tiempo y convirtió de tiro libre el tercer gol argentino, que le permitió transformarse en el primer futbolista que marca en siete partidos consecutivos de la Copa del Mundo.

En el otro encuentro de la zona, Austria y Argelia empataron 3 a 3 en Kansas City y consiguieron las dos plazas restantes. Los europeos finalizaron segundos, mientras que el seleccionado africano avanzó entre los ocho mejores terceros.

Lo Celso abrió el camino

Argentina tomó rápidamente el control frente a una Jordania que ya estaba eliminada, pero pretendía despedirse con una actuación competitiva en su primera participación mundialista.

Giovani Lo Celso fue uno de los jugadores más activos durante el comienzo. El mediocampista incluso convirtió un gol a los seis minutos, aunque la acción fue correctamente anulada por posición adelantada.

Tuvo revancha a los 19 minutos, cuando se hizo cargo de un tiro libre desde unos 20 metros. Su remate de zurda superó la barrera y sorprendió al arquero Yazeed Abulaila, que se había desplazado hacia el otro palo.

El gol tuvo un significado especial para Lo Celso, quien no pudo disputar el Mundial de Qatar 2022 por una lesión y finalmente consiguió estrenarse como goleador en la máxima competencia.

Argentina amplió la diferencia a los 31 minutos. Lautaro Martínez había estrellado un remate contra el travesaño y, durante la continuidad de la jugada, se produjo una infracción dentro del área que fue sancionada luego de la intervención del VAR.

El propio delantero ejecutó el penal y colocó la pelota junto a un palo para establecer el 2 a 0.

Jordania aprovechó una desatención defensiva durante el segundo tiempo y consiguió descontar a los 55 minutos. Ehsan Haddad avanzó por la derecha y envió un centro bajo para Mousa Al-Tamari, quien apareció por el centro y venció a Emiliano Martínez.

Fue el primer gol recibido por Argentina en el torneo, después de mantener el arco invicto frente a Argelia y Austria.

Messi entró y estableció otro récord

Scaloni mandó a Messi a la cancha a los 60 minutos, en reemplazo de Lautaro Martínez. El ingreso provocó una ovación generalizada en el estadio de Dallas.

El capitán tuvo una primera oportunidad mediante un tiro libre que pasó por encima del travesaño, pero volvió a disponer de una pelota detenida a los 80 minutos.

Messi ejecutó desde unos 25 metros, con un remate bajo que rodeó la barrera y sorprendió nuevamente a Abulaila para establecer el 3 a 1 definitivo.

El rosarino alcanzó así su sexto gol en el Mundial 2026 y elevó a 19 su registro histórico en Copas del Mundo.

También se convirtió en el primer jugador que anota durante siete partidos mundialistas consecutivos. La serie comenzó frente a Australia en Qatar 2022, continuó ante Países Bajos, Croacia y Francia, y se extendió en esta edición con sus goles frente a Argelia, Austria y Jordania.

Argentina terminó la primera fase con tres victorias, ocho goles a favor y apenas uno en contra. Además, fue una de las tres selecciones que consiguió los nueve puntos, junto con México y Francia.

Austria y Argelia protagonizaron un final inolvidable

El otro partido del grupo tuvo seis goles, varias remontadas y una definición dramática durante el tiempo agregado.

Austria abrió el marcador a los 28 minutos. David Alaba lanzó un pase largo para Marko Arnautovic, quien aprovechó una salida dubitativa del arquero y definió para el 1 a 0.

Argelia alcanzó la igualdad antes del descanso. A los 45 minutos, Rafik Belghali superó a varios defensores y sacó un remate hacia el ángulo para convertir uno de los mejores goles de la jornada.

El seleccionado europeo volvió a ponerse en ventaja a los 55 minutos. Konrad Laimer ganó una pelota dentro del área y asistió a Marcel Sabitzer, que marcó con un potente disparo.

La respuesta argelina llegó apenas cinco minutos después. Houssem Aouar avanzó por la izquierda y cedió la pelota para Riyad Mahrez, quien definió con precisión para establecer el 2 a 2.

El empate clasificaba a ambos equipos, pero el partido tuvo un desenlace inesperado.

En el tercer minuto agregado, Mahrez volvió a aparecer y marcó el 3 a 2 que parecía entregarle a Argelia el segundo puesto y dejar a Austria eliminada.

Sin embargo, el equipo europeo lanzó una última pelota hacia el área y el ingresado Sasa Kalajdzic convirtió de cabeza a los 96 minutos.

El 3 a 3 desató la celebración de los dos seleccionados. Austria terminó segunda por su mejor diferencia de gol y Argelia aseguró su lugar entre los mejores terceros. El resultado dejó eliminado a Irán.

Así terminó el Grupo J

1. Argentina: 9 puntos, +7 de diferencia de gol

2. Austria: 4 puntos, 0

3. Argelia: 4 puntos, -2

4. Jordania: 0 puntos, -5

Argentina enfrentará a Cabo Verde por los dieciseisavos de final el viernes 3 de julio, desde las 19:00 de Argentina, en Miami.

Austria jugará frente a España el jueves 2, a partir de las 16:00, en Los Ángeles.

Argelia se medirá con Suiza durante la medianoche del jueves al viernes, desde las 00:00 de Argentina, en Vancouver.