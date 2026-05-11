“Es por AK Córdoba” acompañó la visita de Kicillof y prepara una nueva reunión en Capital

El espacio cordobés que respalda a Axel Kicillof participó de la visita del gobernador bonaerense a Córdoba, donde también mantuvo un intercambio con el ministro Carlos Bianco sobre el desarrollo del Movimiento Derecho al Futuro en la provincia. La próxima convocatoria será el 25 de mayo en la ciudad de Córdoba.

El espacio “Es por AK Córdoba” acompañó la visita institucional y política de Axel Kicillof a Córdoba y volvió a mostrar actividad en el marco del armado local vinculado al Movimiento Derecho al Futuro.

Según se informó, integrantes del espacio saludaron al gobernador de la provincia de Buenos Aires y también conversaron con el ministro Carlos Bianco sobre el desarrollo del MDF en territorio cordobés.

La presencia del sector se dio durante el paso de Kicillof por la provincia, en una visita que volvió a activar a los espacios que en Córdoba buscan organizar respaldo político en torno a su figura.

En ese contexto, el ex legislador provincial Omar Ruiz destacó el acompañamiento que tuvo la visita y sostuvo que la presencia institucional del mandatario bonaerense fue recibida “con entusiasmo por distintos sectores políticos”.

Además, consideró que esa recepción deja en evidencia “un gran potencial de crecimiento para el MDF” en Córdoba y también “una esperanza de cambio para una parte de la sociedad cordobesa”.

La agenda del espacio tendrá ahora una próxima escala el 25 de mayo, a las 16, cuando está prevista una nueva reunión de “Es por AK Córdoba” en la seccional 10 de la ciudad de Córdoba.