Mundial 2026: Estados Unidos venció a Australia y aseguró la clasificación

El seleccionado anfitrión ganó 2 a 0 en Seattle, llegó a los seis puntos y avanzó a los dieciseisavos de final. Un gol en contra de Cameron Burgess y otro de Alex Freeman definieron el encuentro.

Estados Unidos derrotó 2 a 0 a Australia, este viernes, en Seattle, y aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El equipo dirigido por Mauricio Pochettino consiguió su segunda victoria consecutiva en el Grupo D, después del contundente 4 a 1 ante Paraguay en el debut, y quedó como líder con seis puntos.

La selección anfitriona afrontó el encuentro sin Christian Pulisic, quien quedó afuera por una lesión en el gemelo sufrida durante el primer partido. Su ausencia obligó a modificar el ataque, con Ricardo Pepi como acompañante de Folarin Balogun.

Estados Unidos abrió el marcador a los 11 minutos, luego de una gran acción de Balogun por la izquierda. El delantero llegó hasta el área y lanzó un centro que Cameron Burgess intentó despejar, pero terminó enviando la pelota contra su propio arco.

Australia, que también había ganado en la primera fecha, intentó responder con un juego directo y mucha intensidad física. Sin embargo, le costó generar situaciones claras frente a una defensa estadounidense que se mostró firme.

El segundo gol llegó poco antes del descanso. Tras una pelota detenida, Alex Freeman apareció por el segundo palo y conectó de cabeza para establecer el 2 a 0. La acción fue anulada inicialmente por posición adelantada, pero el VAR revisó la jugada y confirmó que el defensor estaba habilitado.

En el complemento, Australia adelantó sus líneas y buscó descontar con los ingresos de Nestory Irankunda y Alessandro Volpato. También reclamó un penal en una acción dentro del área, aunque el árbitro decidió dejar continuar.

Estados Unidos administró la ventaja, sostuvo el orden defensivo y encontró espacios para contraatacar. El equipo local pudo ampliar la diferencia, pero no tuvo precisión en las últimas decisiones.

La victoria confirmó el gran comienzo del seleccionado de Pochettino, que logró ganar sus dos primeros partidos de una Copa del Mundo por primera vez desde 1930. Además, aseguró su presencia en la fase eliminatoria con una fecha todavía por disputar.

Con este resultado, Estados Unidos lidera el Grupo D con seis puntos, mientras que Australia quedó con tres. Turquía y Paraguay todavía deben completar la segunda jornada de la zona.

En la última fecha, Estados Unidos enfrentará a Turquía el próximo jueves, a las 23:00 de Argentina. A la misma hora, Australia jugará ante Paraguay.