Dos hombres detenidos en barrio Villa Suiza por prender fuego para quemar cables de cobre sin medidas de seguridad

La Policía aprehendió a dos sujetos de 58 y 30 años que encendieron una fogata contra una medianera en barrio Villa Suiza, pese a la alerta máxima por riesgo de incendios.

Alrededor de las 11:50 de este viernes, personal del Comando de Acción Preventiva (CAP) de Villa Carlos Paz detuvo a dos hombres de 58 y 30 años en calle Pellegrini s/n, barrio Villa Suiza, luego de ser sorprendidos prendiendo fuego a cables de cobre contra una medianera.

El procedimiento se inició tras un aviso de la Central de Comunicaciones, que comisionó a los efectivos al lugar. Allí constataron que los individuos habían encendido una fogata sin ningún tipo de medida de seguridad, provocando daños en la pared lindera.

El fuego fue sofocado al momento del control y se destacó que la acción se produjo en un contexto de alerta máxima por riesgo de incendios en la región.

Los detenidos fueron trasladados a la Alcaldía local y quedaron a disposición del Magistrado Interviniente.