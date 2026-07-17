Boca venció a Sarmiento con dos golazos y avanzó en la Copa Argentina

El Xeneize se impuso por 2-0 en Rosario con tantos de Alan Velasco y el juvenil Leonel Flores, quien convirtió en su debut oficial. El equipo de Rodolfo Arruabarrena enfrentará a Vélez en los octavos de final.

Boca derrotó este jueves por 2-0 a Sarmiento de Junín en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario y se clasificó a los octavos de final de la Copa Argentina. Alan Velasco, a los 6 minutos del segundo tiempo, abrió el marcador con un potente disparo desde afuera del área, mientras que Leonel Flores, a los 26, aseguró la victoria con una definición cruzada en su debut oficial.

El triunfo marcó además el estreno oficial de Rodolfo Arruabarrena en su segundo ciclo como entrenador del Xeneize. En la próxima instancia, Boca enfrentará a Vélez, aunque el cruce todavía no tiene fecha, horario ni sede confirmados.

El equipo de la Ribera tomó la iniciativa desde el comienzo y concentró buena parte de sus ataques por las bandas, con la movilidad de Tomás Aranda y Flores, acompañado por las proyecciones de Lautaro Blanco y Leandro Lozano.

Boca manejó la pelota y acumuló intentos, pero tuvo dificultades para transformar ese dominio en situaciones verdaderamente claras. Santiago Ascacíbar y Aranda probaron desde media distancia, mientras Flores inquietó con sus aceleraciones por la derecha.

La ocasión más peligrosa del primer tiempo nació precisamente de una acción del juvenil. Flores desbordó, su remate fue contenido por Thyago Ayala y el rebote quedó a disposición de Miguel Merentiel, quien no consiguió definir frente al arco.

El conjunto dirigido por Arruabarrena cerró la primera etapa con 12 remates, aunque solamente tres fueron dirigidos entre los palos. Sarmiento, replegado y atento a posibles contragolpes, apenas generó dos intentos durante esos primeros 45 minutos.

La falta de precisión mantuvo el marcador cerrado hasta el descanso, pero Boca encontró rápidamente el gol en el complemento.

A los seis minutos, Milton Delgado recuperó y habilitó a Velasco. El atacante recibió fuera del área, enganchó para dejar atrás a un adversario y sacó un remate potente y bajo que se metió junto al palo para establecer el 1-0.

El tanto liberó al Xeneize, que comenzó a jugar con mayor tranquilidad y encontró más espacios frente a un Sarmiento obligado a abandonar su postura defensiva.

El equipo de Junín tuvo su principal oportunidad a los 14 minutos, luego de una salida defectuosa de Boca. Junior Marabel recuperó la pelota dentro del área y cayó tras cruzarse con Delgado. Los jugadores del Verde reclamaron penal, pero el árbitro Nazareno Arasa dejó continuar. El encuentro no contó con VAR.

Boca superó ese momento de incertidumbre y continuó atacando. Flores volvió a desbordar y estuvo cerca de convertir después de una gran maniobra individual, pero su remate fue bloqueado por la defensa.

El juvenil tuvo revancha a los 26 minutos. Después de una acción construida desde la izquierda, recibió sobre la derecha, enganchó hacia adentro y sacó un disparo cruzado que dejó sin posibilidades a Ayala.

El gol tuvo un significado especial para el delantero de 19 años, que coronó con una gran actuación su primera presentación oficial con la camiseta de Boca. Su velocidad y capacidad para encarar habían sido los principales recursos ofensivos del equipo desde la etapa inicial.

Con el 2-0, Arruabarrena decidió preservar a los goleadores y dispuso los ingresos de Kevin Zenón y Carlos Palacios. Más tarde también sumó a Ángel Romero y Williams Alarcón.

Boca pudo ampliar la diferencia mediante Zenón, cuyo remate cruzado pasó cerca del segundo palo. Romero también tuvo una oportunidad sobre el cierre, pero definió desviado después de una combinación con Palacios.

Sarmiento no consiguió generar una reacción sostenida y terminó el encuentro lejos del arco de Leandro Brey. El Xeneize administró la ventaja, evitó sobresaltos durante el tramo final y aseguró una clasificación merecida.

El resultado le dio a Arruabarrena un comienzo favorable en su regreso al banco de Boca y dejó buenas señales alrededor de Velasco, Delgado, Aranda y Flores, protagonistas de una formación con fuerte presencia juvenil.

Lo que viene

Boca enfrentará a Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina, con programación todavía por confirmar. Su próximo compromiso será el jueves 23 de julio, a las 21.30, cuando reciba a O’Higgins de Chile en la Bombonera por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana.

Sarmiento quedó eliminado y volverá a jugar el jueves 23 de julio, a las 19.30, como local ante Argentinos Juniors, por la primera fecha del Torneo Clausura.