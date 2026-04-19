Boca ganó el Superclásico en el Monumental y dejó a River sin nada

Con un penal de Leandro Paredes, Boca venció 1-0 a River este domingo en el Monumental, por la fecha 15 del Torneo Apertura, y se quedó con un Superclásico de enorme peso anímico y futbolístico en la recta final de la fase regular.

Boca derrotó 1-0 a River este domingo en el estadio Monumental, en el cruce interzonal de la fecha 15 del Torneo Apertura, y celebró una victoria grande en un partido con mucha tensión y valor de tabla. El único gol lo marcó Leandro Paredes de penal.

La jugada decisiva llegó tras una mano sancionada con intervención del VAR, y Paredes no falló desde los doce pasos para poner en ventaja al Xeneize. Después, River fue por el empate, pero no encontró claridad en los metros finales y Boca sostuvo la diferencia hasta el cierre.

En el desarrollo general, River manejó más la pelota y terminó con mayor volumen ofensivo, pero Boca fue más punzante en los momentos clave y también tuvo situaciones para ampliar. El equipo visitante resolvió mejor un partido muy cerrado y se llevó un triunfo de enorme impacto en Núñez.

Con este resultado, Boca quedó con 24 puntos en la Zona A, mientras que River se mantuvo con 26 en la Zona B. Más allá de tratarse de un interzonal, el triunfo fortaleció la campaña del Xeneize rumbo a la clasificación, mientras que el Millonario dejó pasar una chance importante de afirmarse arriba en su grupo.

En la próxima fecha, Boca visitará a Defensa y Justicia este jueves desde las 20.00, mientras que River recibirá a Aldosivi el sábado a las 21.30.