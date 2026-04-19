Cayó de un monopatín y fue trasladada al Hospital Sayago por traumatismo de cráneo

Una mujer de 30 años perdió el control del monopatín en barrio Miguel Muñoz durante la madrugada del sábado y cayó al pavimento. El servicio de emergencias diagnosticó traumatismo de cráneo sin pérdida de conocimiento y dispuso su traslado al Hospital Sayago.

En la madrugada de este sábado, alrededor de las 02:50, personal policial tomó conocimiento de un accidente ocurrido en calle Intendente García, en barrio Miguel Muñoz de Villa Carlos Paz, y se constituyó en el lugar.

Según se informó, una mujer de 30 años circulaba en un monopatín cuando perdió el control del rodado y cayó al suelo, golpeando la cabeza contra el pavimento.

En el lugar intervino el servicio de emergencias, que asistió a la víctima y diagnosticó traumatismo de cráneo sin pérdida de conocimiento. Por precaución, se dispuso su traslado al Hospital Sayago para una mejor evaluación.