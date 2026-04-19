Tormentas muy probables este domingo en Villa Carlos Paz y lunes más fresco, con mejora parcial

El SMN anticipa un cierre de domingo con alta probabilidad de lluvias y tormentas en Villa Carlos Paz y Punilla. Para mañana, en cambio, se espera una jornada más fresca, con máxima de 15°, chances de precipitaciones en el arranque y una tendencia a mejorar con el correr de las horas.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz muestra un cambio marcado entre lo que queda de hoy y el desarrollo de mañana.

Desde esta tarde, el panorama se presenta más cargado. El SMN marca una probabilidad de precipitaciones de 70–100%, con una temperatura cercana a 23° y viento de 23–31 km/h. Hacia la noche, la chance seguirá siendo alta, en un rango de 40–70%, mientras la temperatura bajará hasta unos 16° y el viento se ubicará entre 7–12 km/h.

Para mañana, lunes 20, el tiempo seguirá variable en la primera mitad del día. Durante el arranque aparecen lluvias probables, con una chance de 40–70% y una temperatura de alrededor de 11°. Más tarde, esa posibilidad baja a 10–40%, con registros cercanos a 14°. Ya en la tarde y la noche, el pronóstico muestra una mejora parcial, con apenas 0–10% de probabilidad de precipitaciones y una máxima de 15°.

Para tener en cuenta: el tramo más comprometido se concentra desde esta tarde y hasta la noche, mientras que mañana asoma más fresco y con una tendencia a estabilizarse hacia la segunda mitad de la jornada.