Auto embistió a una mujer sobre avenida Uruguay y fue trasladada con graves lesiones

Una peatona de 57 años resultó herida tras ser embestida por un Peugeot 208 en la intersección de Uruguay y Olsacher. El servicio de emergencias diagnosticó traumatismo de cráneo y un corte profundo en el miembro inferior izquierdo.

En la madrugada de este domingo, alrededor de las 00:30, se registró un siniestro vial en la intersección de calles Uruguay y Olsacher, en el centro de Villa Carlos Paz, donde un automóvil embistió a una mujer que circulaba a pie.

De acuerdo a lo informado, personal policial tomó conocimiento del hecho y se constituyó en el lugar, donde entrevistó a un hombre de 34 años que conducía un Peugeot 208. Por causas que se tratan de establecer, el vehículo embistió a una mujer de 57 años.

Minutos después se hizo presente el servicio de emergencias, que diagnosticó en la víctima traumatismo de cráneo y un corte profundo en el miembro inferior izquierdo, por lo que se dispuso su traslado de urgencia al Hospital Sayago para una mejor atención.

El miércoles pasado, en el mismo lugar, otra mujer habia sido atropellada por una moto.