Tragedia en el Rally Sudamericano en Córdoba: murió un espectador y suspendieron la competencia

El accidente ocurrió este domingo 19 de abril en el tramo Giulio Cesare, en cercanías de Mina Clavero, durante la fecha conjunta del Rally Sudamericano FIA Codasur y el Rally Argentino. La víctima fatal tenía 25 años y, tras el hecho, la organización canceló el resto del evento.

Una jornada que debía cerrar con fiesta en las sierras cordobesas terminó en tragedia. Un espectador de 25 años, oriundo de la ciudad de Córdoba, murió este domingo después de un grave despiste durante el Rally Sudamericano en Traslasierra, en un episodio que además dejó otras personas heridas y obligó a la suspensión total de la competencia.

El hecho se produjo en el sector Giulio Cesare, cerca de Mina Clavero, mientras se disputaba la etapa final de la prueba. Según la información difundida por medios locales y por la organización, el Volkswagen Polo tripulado por los paraguayos Didier Arias y Héctor Núñez perdió el control, dio tumbos y terminó impactando en una zona donde había público ubicado al costado del camino.

A partir del siniestro se activó el protocolo de seguridad con la intervención de los equipos médicos, policiales y de rescate que estaban afectados al operativo del rally. La Federación del Rally Sudamericano confirmó luego el fallecimiento del espectador y comunicó la suspensión definitiva del resto del evento, al tiempo que indicó que trabajará junto con los organismos competentes para esclarecer la dinámica del accidente.

La carrera que se desarrollaba este fin de semana en Mina Clavero correspondía a la segunda fecha del calendario 2026 del Rally Sudamericano y del Rally Argentino, una cita que había vuelto a poner a Traslasierra en el centro de la actividad automovilística regional. La tragedia cambió por completo ese escenario y dejó al deporte motor sacudido por una jornada de luto.

Mientras avanzan las actuaciones para determinar con precisión cómo se produjo el despiste y en qué condiciones estaba ubicado el público en ese sector del recorrido, la muerte del joven abrió una nueva discusión sobre las medidas de seguridad en este tipo de competencias, donde la cercanía de los espectadores suele ser parte del atractivo, pero también uno de los principales factores de riesgo.