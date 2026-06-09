martes, junio 9, 2026
Facebook Instagram X Youtube
Home Sucesos Barrio El Fantasio: despertó por un ruido y vio su auto en...

Barrio El Fantasio: despertó por un ruido y vio su auto en llamas

El propietario del vehículo despertó al escuchar un ruido y, al asomarse por la ventana, observó que el auto se estaba prendiendo fuego. Bomberos Voluntarios controlaron las llamas y solo se registraron daños materiales.

Pasadas las 08:30 de hoy, un automóvil Ford Escort se incendió en pasaje Gran Bretaña, en barrio El Fantasio de Villa Carlos Paz, mientras se encontraba estacionado frente a una vivienda.

Según se informó, el propietario del rodado, un hombre de 43 años, se encontraba durmiendo cuando escuchó un ruido. Al asomarse por la ventana, observó que su vehículo se estaba prendiendo fuego.

Al lugar acudieron Bomberos Voluntarios de Villa Carlos Paz, quienes trabajaron para sofocar las llamas y lograron controlar el foco.

El siniestro dejó únicamente daños materiales en el automóvil y no se registraron personas lesionadas. Se investigan las cau

lajornada
lajornada

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

© Newspaper WordPress Theme by TagDiv
MÁS ARTÍCULOS

Villa Carlos Paz reguló el uso de Inteligencia Artificial en el...

Emilio Iosa fue jurado en UNC Innova y destacó “el valor...

Pía Felpeto propone que las audiencias públicas también se difundan por...

Sampaoli llega a Talleres: la apuesta fuerte de Fassi tras la...