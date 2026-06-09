Barrio El Fantasio: despertó por un ruido y vio su auto en llamas

El propietario del vehículo despertó al escuchar un ruido y, al asomarse por la ventana, observó que el auto se estaba prendiendo fuego. Bomberos Voluntarios controlaron las llamas y solo se registraron daños materiales.

Pasadas las 08:30 de hoy, un automóvil Ford Escort se incendió en pasaje Gran Bretaña, en barrio El Fantasio de Villa Carlos Paz, mientras se encontraba estacionado frente a una vivienda.

Según se informó, el propietario del rodado, un hombre de 43 años, se encontraba durmiendo cuando escuchó un ruido. Al asomarse por la ventana, observó que su vehículo se estaba prendiendo fuego.

Al lugar acudieron Bomberos Voluntarios de Villa Carlos Paz, quienes trabajaron para sofocar las llamas y lograron controlar el foco.

El siniestro dejó únicamente daños materiales en el automóvil y no se registraron personas lesionadas. Se investigan las cau