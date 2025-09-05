Avanza la construcción de la nueva pileta del Centro de Empleados de Comercio en Las Jarillas

El sindicato mercantil, conducido por Carlos Orso, continúa ejecutando la obra en su predio camino a Las Jarillas, pese al complejo contexto económico nacional.

El Centro de Empleados de Comercio avanza con la construcción de una nueva pileta de natación en el predio ubicado camino a Las Jarillas, una iniciativa que busca ampliar los beneficios para los afiliados y sus familias.

“Al día de hoy la obra se encuentra en mampostería, estamos levantando todos los muros perimetrales, haciendo todo lo que sería instalaciones y cañerías de agua”, explicó el arquitecto Erick Schott, a cargo de la obra.

Por su parte, el secretario general del sindicato, Carlos Orso, destacó la importancia del proyecto en un escenario económico adverso: “Estamos muy contentos por el avance de esta gran obra para nuestro predio, la idea es poder presentar avances importantes en el Día del Empleado de Comercio y de esa manera culminarla lo antes que se pueda”.

El predio del Centro de Empleados de Comercio se encuentra disponible durante todo el año, y la nueva pileta se sumará a las instalaciones recreativas que ya disfrutan cientos de familias mercantiles de la región.