Arajet inauguró un vuelo directo entre Córdoba y Punta Cana y apunta a crecer a siete frecuencias semanales

La aerolínea dominicana comenzó a operar una ruta directa entre Córdoba y Punta Cana con cinco frecuencias semanales. Es su segundo destino en Argentina y llega en un contexto de fuerte crecimiento del turismo local hacia República Dominicana, con proyección de hasta 450.000 viajeros en 2025.

Arajet, aerolínea bandera de la República Dominicana, concretó el vuelo inaugural de su nueva ruta directa Córdoba–Punta Cana, que la convierte en la primera operación de la compañía en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella hacia uno de los destinos más demandados del Caribe.

La conexión arrancó con cinco frecuencias semanales, lo que refuerza la conectividad internacional del interior del país y le permite a los pasajeros cordobeses volar de manera directa al Caribe, sin escalas en Buenos Aires ni en otros hubs de la región.

Según datos oficiales, el lanzamiento se apoya en un escenario de crecimiento histórico del turismo argentino hacia República Dominicana. Solo en el primer semestre de 2025, la llegada de visitantes desde Argentina aumentó un 89,5% respecto del mismo período de 2024, y el país se consolidó como el tercer mercado emisor de turistas para ese destino, con proyecciones que rondan los 450.000 viajeros en todo el año.

Con la apertura de la ruta Córdoba–Punta Cana, la ciudad se transforma en el segundo destino de Arajet en Argentina, después de Buenos Aires, y se suma a la red de conexiones que la compañía articula desde su base en República Dominicana hacia distintos puntos del continente.

En un mensaje difundido en sus redes sociales tras el vuelo inaugural del 1 de diciembre, la aerolínea destacó que esta nueva operación marca el “gran cierre de rutas inaugurales de 2025” y subrayó que la recepción del mercado cordobés fue “extraordinaria” desde el inicio, lo que refuerza el potencial de la apuesta.

Arajet remarcó además que, desde Córdoba, los pasajeros no solo tendrán acceso directo a Punta Cana, sino también a otros destinos conectados a través de su red en el Caribe y el continente. En ese marco, la empresa trazó un objetivo concreto: crecer de cinco a siete frecuencias semanales en el corto plazo para absorber la demanda y consolidar la ruta como uno de los corredores clave entre el Cono Sur y el Caribe.

Con este vuelo, la compañía cerró un año que definió como de expansión histórica y dejó abierta la puerta a nuevas etapas de crecimiento en el mercado argentino.