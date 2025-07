Con eventos gastronómicos, competencias deportivas y un cierre musical inmersivo, la ciudad vivió una intensa agenda en la última quincena del receso invernal.

Villa Carlos Paz volvió a mostrarse este fin de semana como uno de los destinos preferidos, combinando propuestas culturales, deportivas y gastronómicas de alto nivel que atrajeron a miles de visitantes.

En plena segunda quincena del receso invernal, y con el inicio de las vacaciones en Buenos Aires, la ciudad desplegó una intensa agenda de eventos que reforzaron su liderazgo turístico a nivel provincial y nacional. La propuesta “Tomate unos días, Villa Carlos Paz te espera” reunió actividades gratuitas para toda la familia, en paralelo a grandes producciones que contaron con figuras de renombre internacional.

Kick Boxing y MMA: un espectáculo internacional en Keops

La segunda edición del “Bestia Fighting Championship” se desarrolló el sábado 26 de julio en Keops Disco, con más de 200 peleas distribuidas en tres áreas de combate simultáneo. Participaron atletas de 15 provincias en disciplinas como MMA, Kickboxing, K1, Kicklight, Grappling, además de exhibiciones de Muay Thai y Jiu Jitsu Combat. La jornada incluyó combates amateurs y semi profesionales durante el día, y una gala profesional por la noche.

También hubo un patio gastronómico, música y entretenimientos para toda la familia.

Básquet de alto nivel en el Estadio Arena

El Estadio Arena fue sede de las finales del Torneo Centenario de la Asociación Cordobesa de Básquet, con la disputa de la Copa La Voz y la Copa Lening. El viernes 25 jugaron Matienzo vs. Maipú y Bolívar vs. Bochas. El sábado 26 se enfrentaron Ing. Vázquez vs. Poeta Lugones B y Rieles Argentinos vs. Unión Huerta Grande.

Retorno del vóley competitivo municipal

En paralelo, volvió la actividad oficial para el vóley masculino y femenino de Villa Carlos Paz. El viernes 25, la primera división masculina enfrentó a Club Rivadavia en el Polideportivo de Sol y Río. Al día siguiente, las categorías femeninas recibieron a Talleres en el mismo predio.

Expo Encuentro Dulce: sabores y formación

este fin de semana, Mónaco Space fue escenario de la segunda edición de la “Expo Encuentro Dulce”, organizada por la Escuela de Pastelería Sin Límites. El evento contó con la participación estelar de Osvaldo Gross, ícono internacional de la pastelería, y la destacada chef Mirta Carabajal, entre otros referentes del sector.

Durante tres jornadas, hubo stands de productos, masterclasses, talleres participativos, demostraciones en vivo y una exposición de tortas de escuelas reconocidas. La propuesta estuvo abierta a profesionales y al público general.

En conferencia de prensa, Osvaldo Gross destacó: “Es la primera vez que vengo a Carlos Paz en modo profesional. Me encantó la ciudad y su gente. Aún en invierno, se ve hermosa y tiene una gastronomía excelente”.

Un cierre cultural con experiencia 360°

El sábado, el Auditorio Municipal albergó dos funciones con entradas agotadas del Concierto Inmersivo 360°, que marcó el cierre del ciclo cultural “Sensaciones de Invierno”. Con la participación del Ensamble de Vientos y Percusión y la Orquesta de Cuerdas de la Sinfónica Municipal, la propuesta combinó música clásica, pop y romántica con puesta escénica envolvente.

Esta programación gratuita fue impulsada por la Secretaría de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes del Municipio.