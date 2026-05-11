Villa Carlos Paz se sumó al Día Mundial de Observación de Aves con una jornada junto al lago San Roque

La ciudad participó del Global Big Day 2026 con una actividad realizada el pasado sábado en la costa del lago, donde especialistas e interesados compartieron una propuesta vinculada al turismo de naturaleza y la biodiversidad local.

Villa Carlos Paz formó parte del Global Big Day 2026, en el marco del Día Mundial de Observación de Aves, con una jornada desarrollada en la costa del lago San Roque.

La actividad reunió el pasado sábado a especialistas y personas interesadas en la observación de aves, en una propuesta orientada a descubrir la biodiversidad del entorno y conocer la avifauna presente en la ciudad.

Desde el municipio destacaron que Villa Carlos Paz, como portal de ingreso al Parque Nacional Quebrada del Condorito, cuenta con condiciones naturales que favorecen este tipo de experiencias vinculadas al turismo de naturaleza.

La jornada permitió recorrer y valorar la flora y fauna asociadas al lago, en un espacio de encuentro para compartir conocimientos sobre las especies que habitan la zona.