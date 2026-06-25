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Mañanas frías y tardes con sol en Villa Carlos Paz: el viernes sube la máxima a 17°

Costanera de Villa Carlos Paz - Foto: Luis Tórtolo

El SMN anticipa dos jornadas sin lluvias en Villa Carlos Paz y Punilla. Este jueves tendrá una máxima de 15°, mientras que el viernes comenzará con apenas 2° y alcanzará los 17°, con ráfagas de entre 42 y 50 km/h durante la mañana.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz mantiene un panorama seco para las próximas 48 horas, con temperaturas bajas durante las primeras horas y tardes algo más agradables.

Para hoy, jueves 25, no se esperan precipitaciones en ningún tramo de la jornada. La temperatura comenzó cerca de y subirá hasta una máxima de 15°, con momentos de sol y viento de 7–12 km/h por la mañana. Durante la tarde y hacia la noche, la intensidad aumentará a 13–22 km/h, mientras el termómetro volverá a bajar hasta unos .

El viernes 26 tendrá un amanecer todavía más frío, con una mínima de apenas . Luego, la temperatura se recuperará gradualmente: rondará los durante la mañana y llegará a una máxima de 17° por la tarde, también sin lluvias previstas. El viento soplará entre 13–22 km/h durante buena parte del día y podrían registrarse ráfagas de 42–50 km/h en horas de la mañana.

La amplitud térmica volverá a ser el rasgo más marcado: el viernes comenzará con mucho frío, pero ofrecerá una tarde algo más templada que la de este jueves.

lajornada
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