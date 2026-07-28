Villa Carlos Paz realizará el Ecocanje de julio en la Plaza del Avión

La jornada se desarrollará este viernes, de 10 a 12, con recepción de ecobotellas, aceite usado, tapitas y pilas. A cambio se entregarán semillas, plantines y bolsas reutilizables.

La Municipalidad de Villa Carlos Paz realizará este viernes una nueva edición del Ecocanje, una propuesta destinada a promover la separación de residuos y los hábitos responsables en el cuidado del ambiente.

La actividad se desarrollará el viernes 31 de julio, de 10 a 12, en la Plaza del CAS, conocida como Plaza del Avión.

Durante la jornada, vecinos y turistas podrán acercar ecobotellas, aceite vegetal de cocina usado, tapitas plásticas y pilas de uso doméstico.

Las ecobotellas deberán consistir en botellas PET rellenas con plásticos de un solo uso, como envoltorios, bolsas y otros materiales secos.

A cambio de los elementos entregados, los participantes recibirán semillas de estación para huerta, plantines y bolsas de tela reutilizables.

Asesoramiento ambiental

El equipo técnico municipal brindará además información y orientación sobre forestación, agroecología, gestión integral de residuos y compostaje domiciliario.

Desde el municipio señalaron que las ecobotellas permiten reducir el volumen de los residuos secos y evitar la dispersión de plásticos, papeles y bolsas en la vía pública.

El cronograma de recolección diferenciada por barrios puede consultarse en:

http://tinyurl.com/residuosambientevcp