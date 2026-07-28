miércoles, julio 29, 2026
Facebook Instagram X Youtube
Home Sociedad Villa Carlos Paz realizará el Ecocanje de julio en la Plaza del...

Villa Carlos Paz realizará el Ecocanje de julio en la Plaza del Avión

La jornada se desarrollará este viernes, de 10 a 12, con recepción de ecobotellas, aceite usado, tapitas y pilas. A cambio se entregarán semillas, plantines y bolsas reutilizables.

La Municipalidad de Villa Carlos Paz realizará este viernes una nueva edición del Ecocanje, una propuesta destinada a promover la separación de residuos y los hábitos responsables en el cuidado del ambiente.

La actividad se desarrollará el viernes 31 de julio, de 10 a 12, en la Plaza del CAS, conocida como Plaza del Avión.

Durante la jornada, vecinos y turistas podrán acercar ecobotellas, aceite vegetal de cocina usado, tapitas plásticas y pilas de uso doméstico.

Las ecobotellas deberán consistir en botellas PET rellenas con plásticos de un solo uso, como envoltorios, bolsas y otros materiales secos.

A cambio de los elementos entregados, los participantes recibirán semillas de estación para huerta, plantines y bolsas de tela reutilizables.

Asesoramiento ambiental

El equipo técnico municipal brindará además información y orientación sobre forestación, agroecología, gestión integral de residuos y compostaje domiciliario.

Desde el municipio señalaron que las ecobotellas permiten reducir el volumen de los residuos secos y evitar la dispersión de plásticos, papeles y bolsas en la vía pública.

El cronograma de recolección diferenciada por barrios puede consultarse en:

http://tinyurl.com/residuosambientevcp

lajornada
lajornada

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

© Newspaper WordPress Theme by TagDiv
MÁS ARTÍCULOS

Bornoroni volvió a apuntar contra el Municipio de Villa Carlos Paz...

Cabalango incorporó sensores para monitorear en tiempo real el sistema de...

Maternidad Provincial: descartaron mala praxis en diez muertes investigadas

Milei acompañó la asunción de Fujimori en un acto con líderes...