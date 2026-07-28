Córdoba será sede del primer Congreso de Hormonas y Emociones

La actividad se realizará el sábado 8 de agosto, de 15 a 19 horas, en el Hotel de la Cañada. La propuesta está dirigida especialmente a mujeres mayores de 40 años y abordará regulación emocional, alimentación, descanso, entrenamiento y hábitos.

El primer Congreso de Hormonas y Emociones se realizará el próximo sábado 8 de agosto en el Hotel de la Cañada, con una jornada destinada a reflexionar sobre la relación entre las emociones, el sistema nervioso, los hábitos cotidianos y el bienestar femenino.

La actividad se desarrollará de 15 a 19 horas bajo el lema “Volver a sentirte vos” y estará encabezada por la terapeuta emocional Daniela “Dany” Naimayer, creadora y directora del método Bioarmonía Hormonal.

La propuesta estará orientada especialmente a mujeres mayores de 40 años y combinará exposiciones sobre regulación emocional, nutrición, entrenamiento, descanso y cambio de hábitos.

El objetivo planteado por la organización es ofrecer herramientas para mejorar el bienestar general, la alimentación, la composición corporal y la conexión entre la mente y el cuerpo.

Disertaciones y actividades

Entre los expositores estará el médico Nicolás Layacono, presentado por la organización como especialista en neurodesarrollo y microbiota hormonal.

También participará Andrea Dalmazzo, quien abordará contenidos vinculados con la bioneuroemoción.

El cierre quedará a cargo de Naimayer, con una exposición sobre mujeres, hormonas y emociones y la presentación de los principales fundamentos de Bioarmonía Hormonal.

La terapeuta cuenta con una certificación obtenida en Chile en el Método Renacer y formación complementaria en desarrollo humano y neurociencias aplicadas.

Desde su propuesta trabaja sobre ejes como la gestión del estrés, la regulación emocional, los procesos hormonales, la neuroplasticidad, el entrenamiento mental y la modificación de hábitos y creencias limitantes.

Las entradas para participar del encuentro se encuentran disponibles a través de Paseshow.