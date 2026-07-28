Maternidad Provincial: descartaron mala praxis en diez muertes investigadas

Las pericias determinaron que los fallecimientos ocurrieron antes del nacimiento. La causa continúa abierta por la muerte de una madre, cuatro denuncias por presuntas lesiones y otros dos decesos neonatales.

El Ministerio Público Fiscal de Córdoba informó que no se comprobó mala praxis médica en diez de los casos investigados por fallecimientos ocurridos en el contexto de partos atendidos en la Nueva Maternidad Provincial.

La conclusión surgió de las pericias ordenadas por la Fiscalía de Instrucción del Distrito IV, que examinó denuncias relacionadas con hechos registrados entre 2023 y 2025.

De acuerdo con la información oficial, los estudios determinaron que en esos diez expedientes las muertes fueron intrauterinas, es decir, que se produjeron antes del nacimiento.

Los informes tampoco detectaron irregularidades médicas vinculadas con la atención recibida por las pacientes ni con los procedimientos realizados por los equipos profesionales.

Para arribar a esa conclusión, la Fiscalía dispuso diferentes peritajes médicos, realizados por comités de especialistas del Poder Judicial y con participación de peritos de control propuestos por las partes.

La investigación no quedó completamente cerrada

La resolución conocida este martes alcanza únicamente a los diez fallecimientos analizados y no implica el cierre de todas las actuaciones vinculadas con la institución provincial.

La Fiscalía todavía aguarda los resultados correspondientes a la muerte de una madre durante el período del parto. También continúan las diligencias por cuatro casos relacionados con presuntas lesiones sufridas por pacientes dentro del mismo hospital.

El comunicado judicial agregó que permanecen bajo investigación otros dos fallecimientos de recién nacidos, cuyos peritajes todavía no fueron concluidos.

Por ese motivo, aún no existe una definición integral sobre la totalidad de los episodios denunciados.

La posición de las familias

El abogado Juan Cruz Soria Cangiano, representante de algunas de las familias denunciantes, señaló que aguardará la incorporación de todos los informes antes de realizar una evaluación definitiva.

“Vamos a esperar que estén todas las pericias y con posterioridad vamos a analizarlas”, expresó el letrado tras conocerse el comunicado del Ministerio Público Fiscal.

Las denuncias comenzaron a adquirir estado público hacia fines de 2025, cuando diferentes familias solicitaron que se investigaran muertes de bebés, complicaciones durante partos y posibles deficiencias en la atención.

A partir de esas presentaciones, la Justicia reunió historias clínicas, testimonios y documentación hospitalaria, además de ordenar autopsias y estudios interdisciplinarios para establecer qué ocurrió en cada episodio.

La Fiscalía analizó los hechos de manera individual, debido a que correspondían a distintos años, pacientes, equipos profesionales y circunstancias médicas.

La conclusión difundida este martes descarta la existencia de mala praxis en los diez fallecimientos intrauterinos examinados, pero mantiene abiertas las actuaciones restantes hasta que se completen las medidas pendientes.