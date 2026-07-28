Milei acompañó la asunción de Fujimori en un acto con líderes regionales

El mandatario argentino asistió a la ceremonia realizada en el Congreso peruano, que marcó el regreso del fujimorismo al poder y reunió a numerosos jefes de Estado de la región.

El presidente Javier Milei participó este martes en Lima de la ceremonia de asunción de Keiko Fujimori, quien juró como presidenta de Perú para el período 2026-2031 y se convirtió en la primera mujer elegida por voto popular para conducir el país.

El mandatario argentino estuvo presente en la sesión solemne realizada en el Congreso de la República, junto con otros jefes de Estado, autoridades internacionales y representantes diplomáticos.

Milei viajó acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. El cronograma difundido antes de la visita contemplaba una reunión bilateral con Fujimori, aunque al cierre de esta nota no se había informado oficialmente el contenido ni los resultados del encuentro.

La presencia del Presidente argentino se produjo luego del contacto telefónico que ambos habían mantenido tras la confirmación del resultado electoral. En aquella oportunidad, Milei felicitó a Fujimori y planteó la intención de abrir una nueva etapa en la relación entre la Argentina y Perú.

Una asunción con fuerte presencia regional

La ceremonia contó también con la participación de los presidentes José Antonio Kast, de Chile; Daniel Noboa, de Ecuador; Rodrigo Paz, de Bolivia; Santiago Peña, de Paraguay; José Raúl Mulino, de Panamá; y Yamandú Orsi, de Uruguay, entre otros mandatarios.

También asistió el rey Felipe VI de España, además de delegaciones de Estados Unidos, China, Japón y otros países.

El acto estuvo marcado por la presencia de varios gobiernos conservadores de América Latina, en un escenario regional atravesado por cambios políticos y nuevas alianzas diplomáticas.

La visita de Milei se desarrolló, además, en medio de la tensión entre el Gobierno argentino y la administración brasileña de Luiz Inácio Lula da Silva, luego de las declaraciones formuladas por el mandatario argentino durante su reciente paso por Brasil.

El regreso del fujimorismo

Fujimori llegó a la Presidencia luego de imponerse por menos de 50.000 votos en la segunda vuelta electoral de junio frente al dirigente de izquierda Roberto Sánchez.

Su asunción representó el regreso del fujimorismo al Gobierno peruano, más de dos décadas después de la salida del poder de su padre, el expresidente Alberto Fujimori.

En su primer discurso como mandataria, llamó a la reconciliación después de una elección fuertemente polarizada y prometió priorizar la lucha contra la inseguridad, el crimen organizado y la extorsión.

La nueva presidenta también anunció una mayor participación de las Fuerzas Armadas durante los estados de emergencia y planteó como objetivos fortalecer la economía, impulsar inversiones y recuperar la estabilidad institucional.

Fujimori asumió al frente de un país que atravesó una década de sucesivas crisis políticas, con una fuerte fragmentación parlamentaria y sin que ninguno de sus últimos mandatarios pudiera completar normalmente un período presidencial de cinco años.