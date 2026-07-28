Bornoroni volvió a apuntar contra el Municipio de Villa Carlos Paz por sus “abusos burocráticos”

El presidente del bloque de diputados nacionales de La Libertad Avanza cuestionó el cobro de tasas para realizar trámites administrativos y convocó a los vecinos a denunciar situaciones similares en una plataforma impulsada por el espacio libertario.

El diputado nacional Gabriel Bornoroni volvió a cargar contra la Municipalidad de Villa Carlos Paz y cuestionó el cobro de tasas vinculadas con trámites administrativos, a las que definió como parte de los “abusos burocráticos” que afectan a los vecinos de Córdoba.

El presidente del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados difundió un video en sus redes sociales en el que retomó una crítica anterior contra el Gobierno municipal, relacionada con el cobro por cada hoja utilizada en determinadas gestiones.

En esta oportunidad, aseguró que una vecina de Villa Carlos Paz se comunicó con él para relatarle que también debía abonar una tasa para actualizar sus datos personales en el Municipio.

“Es insólito. Córdoba está cansada de esos abusos. Por cada cosa que queremos hacer nos cobran una tasa o nos ponen un impuesto”, expresó Bornoroni.

El legislador, principal referente libertario en la provincia y mencionado dentro del espacio como uno de los posibles candidatos a gobernador en 2027, utilizó el caso para reforzar una campaña política centrada en denunciar impuestos, tasas y obstáculos administrativos en los gobiernos locales.

Una nueva crítica al esquema tributario municipal

No es la primera vez que Bornoroni dirige sus cuestionamientos hacia Villa Carlos Paz.

Días atrás había difundido otro contenido en el que señalaba que el Municipio cobraba por cada hoja utilizada en un trámite. A partir de esa publicación, sostuvo, comenzó a recibir testimonios de vecinos sobre otros conceptos incluidos en los procedimientos administrativos.

“En Córdoba los abusos burocráticos nos ponen trabas a todos. No nos dejan trabajar en paz”, afirmó.

De todos modos, el diputado utilizó el episodio para instalar una crítica más amplia sobre el peso de la estructura tributaria y administrativa de los municipios cordobeses.

La plataforma “Qué Abuso CBA”

Bornoroni invitó a quienes hayan atravesado situaciones similares a registrarlas en Qué Abuso CBA, una plataforma digital lanzada en mayo por La Libertad Avanza Córdoba.

El sitio fue creado para recibir denuncias ciudadanas relacionadas con impuestos considerados excesivos, burocracia, estado de las calles, servicios y deficiencias en la obra pública.

Los reportes pueden realizarse de manera virtual y permiten que los usuarios decidan si aportan sus datos personales o presentan la situación de manera anónima.

“Si a vos también te cobran este tipo de tasas en tu municipio, andá ya a Qué Abuso CBA y contame tu historia. La era del silencio en Córdoba se acabó”, sostuvo Bornoroni.

La herramienta forma parte de la estrategia territorial y comunicacional del espacio libertario para relevar reclamos en distintos puntos de la provincia y convertirlos en insumos para su construcción política hacia 2027.

Villa Carlos Paz, nuevamente en el centro de la disputa

La nueva publicación suma tensión a la relación entre La Libertad Avanza y el Gobierno de Esteban Avilés, luego de que referentes libertarios comenzaran a poner bajo la lupa distintas tasas y decisiones administrativas del Municipio.

El señalamiento se produce, además, en un escenario de creciente actividad política, en el que Bornoroni busca consolidar su presencia provincial y posicionarse como una alternativa frente al oficialismo cordobés.