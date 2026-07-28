Región Centro: Llaryora, Frigerio y Pullaro reclamaron menos retenciones y una agenda federal para la producción

Llaryora entregó la conducción regional al gobernador de Entre Ríos durante la XIX Junta de Gobernadores. Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos ratificaron una agenda común sobre producción, retenciones, biocombustibles, infraestructura, seguridad y educación.

Los gobernadores de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos dieron este martes un nuevo paso en la institucionalización de la Región Centro, con el traspaso de su presidencia y la inauguración de una sede administrativa permanente en la ciudad de San Francisco.

Durante la XIX Junta de Gobernadores, Martín Llaryora entregó la Presidencia Pro Témpore del bloque al mandatario entrerriano Rogelio Frigerio. También participó el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro.

La jornada estuvo atravesada por una definición política compartida: sostener una agenda común para defender los intereses del interior productivo, aun cuando los tres mandatarios pertenecen a espacios partidarios diferentes.

“Argentina fracasa porque no logra construir acuerdos. La Región Centro es el ejemplo de que, más allá de los distintos colores políticos, podemos sostener caminos de inversión, producción, educación e infraestructura”, afirmó Llaryora.

Una agenda para el interior productivo

Los gobernadores ratificaron su coincidencia en una serie de temas considerados estratégicos para las tres provincias.

Entre ellos se encuentran la reducción progresiva de las retenciones, la sanción de una nueva ley de biocombustibles, la mejora de la infraestructura, la hidrovía, la lucha contra el narcotráfico, la calidad educativa y la seguridad alimentaria.

Llaryora sostuvo que los recursos que actualmente se destinan al pago de derechos de exportación deberían permanecer en las regiones productivas para generar más inversión y empleo.

“Nuestros productores, nuestras pymes y nuestra industria no se llevan la plata a la timba financiera ni a los paraísos fiscales. La invierten en producción, empleo y crecimiento”, expresó.

El gobernador cordobés había asumido la conducción de la Región Centro el 27 de marzo de 2025, durante una reunión desarrollada en Santa Fe.

Al completar su período, destacó que el bloque consiguió sostener mesas permanentes de trabajo y avanzar en una estructura institucional que permita dar continuidad a las políticas conjuntas.

Frigerio recibió una Región Centro “más fuerte”

Al asumir la Presidencia Pro Témpore, Rogelio Frigerio afirmó que recibe una Región Centro “sensiblemente más fuerte, consolidada y activa” que la encontrada por los mandatarios al inicio de sus actuales gestiones.

El gobernador entrerriano consideró que la apertura de una sede administrativa representa un salto de calidad institucional y permitirá fortalecer la coordinación entre las provincias.

Pullaro, por su parte, señaló que uno de los objetivos del bloque es demostrar que existe una manera diferente de gestionar lo público y promover el desarrollo nacional desde las provincias.

“Nos esforzamos todos los días para lograr que esta región sea el motor productivo que empuje al país al cambio”, sostuvo el mandatario santafesino.

El secretario general del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe, destacó la decisión política de los tres gobernadores de mantener una instancia de integración por encima de sus diferencias partidarias.

Una sede permanente en San Francisco

Tras el traspaso de autoridades, los tres gobernadores inauguraron la Casa de la Región Centro, que funcionará como sede administrativa y operativa del bloque.

El espacio fue instalado en el edificio histórico que perteneció al antiguo Banco de Córdoba, completamente remodelado para albergar las actividades institucionales.

La sede cuenta con una sala de conferencias, tres oficinas destinadas a los gobiernos provinciales, sectores administrativos, cocina, instalaciones sanitarias y áreas de atención al público. Allí también funcionarán dependencias de la Municipalidad de San Francisco.

Desde ese punto se coordinarán tareas técnicas, políticas y administrativas, además de reuniones institucionales, mesas ejecutivas y foros vinculados con la producción, la innovación y el desarrollo económico.

La ubicación de San Francisco fue destacada por su cercanía con Santa Fe y por encontrarse en uno de los corredores productivos más importantes de la región.

“Desde hoy va a contar con casa propia para fortalecer la vinculación entre las tres provincias”, señaló Llaryora al dirigirse a Frigerio.

Comunidades Hermanadas

Durante la jornada se firmó además el acuerdo marco del programa Comunidades Hermanadas de la Región Centro.

La iniciativa busca promover vínculos entre ciudades y localidades de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos mediante proyectos productivos, educativos, culturales, turísticos y de preservación del patrimonio.

En esta primera experiencia, San Francisco, Esperanza y Nogoyá formalizaron un hermanamiento basado en su identidad común vinculada con la cadena láctea.

El convenio contempla la articulación entre gobiernos, instituciones y sectores productivos, además de la participación conjunta en ferias, exposiciones, proyectos y misiones institucionales.

Un bloque que concentra producción y exportaciones

La Región Centro está integrada por Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos y fue creada para impulsar políticas comunes de desarrollo económico, social y productivo.

La presidencia se ejerce de manera rotativa entre sus gobernadores, con una estructura que incluye una Junta de Gobernadores y una Mesa Ejecutiva.

El bloque reúne una población estimada de 8,4 millones de habitantes sobre una superficie de 377.109 kilómetros cuadrados.

En conjunto, las tres provincias generan alrededor del 25% del Producto Bruto Interno argentino y concentran el 38% de las exportaciones nacionales.

La apertura de una sede permanente busca que ese peso económico se traduzca también en una mayor capacidad para planificar infraestructura, promover inversiones, acompañar a las pequeñas y medianas empresas y sostener posiciones comunes frente al Gobierno nacional.