La ANMAT autorizó la venta sin receta de diez grupos de medicamentos

La medida comenzará a regir este miércoles e incluye productos para alergias, trastornos digestivos, mareos y otras afecciones de baja complejidad. La ivermectina alcanzada es únicamente la loción tópica al 0,5% y no las presentaciones orales.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) autorizó que diez principios activos o asociaciones medicinales que hasta ahora requerían receta pasen a comercializarse bajo la condición de venta libre.

La decisión fue formalizada mediante la Disposición 4714/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, y entrará en vigencia el miércoles 29 de julio. El cambio alcanza solamente a las concentraciones, formas farmacéuticas y vías de administración detalladas en la normativa.

Cuáles son los medicamentos alcanzados

La nueva condición de expendio comprende:

Trimebutina maleato: 100 miligramos, en comprimidos o cápsulas de administración oral.

100 miligramos, en comprimidos o cápsulas de administración oral. Levocetirizina: 5 miligramos en comprimidos o cápsulas y 5 miligramos por mililitro en solución oral.

5 miligramos en comprimidos o cápsulas y 5 miligramos por mililitro en solución oral. Fexofenadina: 60 y 120 miligramos en comprimidos o cápsulas y 6 miligramos por mililitro en solución oral.

60 y 120 miligramos en comprimidos o cápsulas y 6 miligramos por mililitro en solución oral. Dimenhidrinato: 50 miligramos en comprimidos o cápsulas.

50 miligramos en comprimidos o cápsulas. Nafazolina con feniramina: solución oftálmica estéril en las concentraciones establecidas por la disposición.

solución oftálmica estéril en las concentraciones establecidas por la disposición. Olopatadina: solución oftálmica estéril al 0,1% y 0,2%.

solución oftálmica estéril al 0,1% y 0,2%. Carboximetilcisteína: solución oral o jarabe al 5%.

solución oral o jarabe al 5%. Cloruro de aluminio hexahidratado: loción tópica al 20%.

loción tópica al 20%. Carbonato de calcio, tintura de árnica y nitrato de plata: polvo de aplicación tópica u oral.

polvo de aplicación tópica u oral. Ivermectina: únicamente en loción tópica al 0,5%.

La autorización de la ivermectina no incluye comprimidos, gotas ni otras formulaciones de administración oral. Tampoco significa que cualquier medicamento que contenga alguno de esos principios activos pueda venderse automáticamente sin receta: debe coincidir con la concentración, presentación y vía establecidas por la ANMAT.

Por qué fueron habilitados

El organismo revisó el historial de medicamentos que permanecieron al menos cinco años bajo venta con receta y evaluó los reportes registrados en los sistemas de farmacovigilancia nacionales e internacionales.

Según la disposición, los productos incluidos demostraron eficacia y seguridad a través del tiempo para tratar síntomas fácilmente reconocibles por las personas. También presentaron un bajo riesgo de provocar reacciones adversas graves que modificaran su relación entre beneficios y riesgos.

Para adoptar la decisión, la ANMAT tomó además como referencia las condiciones de expendio aplicadas por agencias regulatorias de Europa, Estados Unidos, Brasil y Colombia.

Qué ocurrirá con los envases

Los lotes que ya habían sido liberados antes de la entrada en vigencia de la medida podrán continuar comercializándose con sus envases y prospectos actuales, aunque todavía indiquen la condición de venta bajo receta.

Los productos liberados desde este miércoles deberán incorporar la leyenda “venta libre”, adecuar las cantidades al tiempo recomendado de tratamiento e incluir un código QR con el prospecto actualizado.

Las empresas titulares también deberán adaptar las presentaciones de acuerdo con la dosis, el intervalo entre tomas o aplicaciones y la duración aprobada para cada tratamiento.

Venta libre no significa ausencia de riesgos

La posibilidad de comprar un medicamento sin receta no elimina la necesidad de respetar las dosis, advertencias, contraindicaciones y tiempos de utilización establecidos en el prospecto.

Ante síntomas persistentes, empeoramiento del cuadro, embarazo, lactancia, tratamientos simultáneos o enfermedades preexistentes, corresponde consultar a profesionales de la salud antes de utilizar estos productos.