Luis Juez reunió al Frente Cívico y puso en marcha su plan territorial para el segundo semestre

El senador nacional convocó a dirigentes y militantes de la capital y el interior para avanzar en la formación de equipos, incorporar nuevos referentes y reforzar la presencia partidaria. El cronograma contempla cuatro encuentros regionales antes de fin de año.

El senador nacional Luis Juez encabezó una reunión de trabajo del Frente Cívico en la que presentó el plan de acción partidario para el segundo semestre, con eje en la expansión territorial, la formación de equipos y la incorporación de nuevos dirigentes.

El encuentro se desarrolló el lunes en el Hotel del ACA y reunió a representantes de la ciudad de Córdoba y de diferentes departamentos del interior provincial.

“Tenemos que abrir la puerta para que mucha gente joven, con ganas de ser protagonista de un cambio, se sume a este proceso de formación y preparación para transformar la realidad política de Córdoba”, afirmó Juez al cerrar la actividad.

El dirigente planteó la necesidad de ampliar la estructura del espacio y preparar equipos con vistas al próximo proceso electoral, junto con los sectores que integran la oposición provincial.

Cuatro reuniones regionales

El esquema definido contempla la realización de cuatro encuentros regionales antes de fin de año.

El primero tendrá lugar el 8 de agosto en el departamento Colón. Posteriormente se desarrollarán reuniones en Traslasierra, la Región Centro y la Región Norte, aunque las fechas aún no fueron confirmadas.

El objetivo será fortalecer la organización en el interior, coordinar acciones y detectar dirigentes interesados en incorporarse al trabajo partidario.

“Tenemos que trabajar armando un equipo bien preparado con todos los que integramos esta alianza que pretende terminar con 28 años de peronismo en Córdoba”, sostuvo Juez.

El senador aseguró que el Frente Cívico cuenta con experiencia en la conformación de equipos y llamó a construir una alternativa integrada por dirigentes “preparados, honestos y comprometidos” con los problemas de la población.

Relevamiento en los barrios de la capital

Durante la reunión también se avanzó en el desarrollo de una herramienta informática destinada a relevar las falencias que el espacio detecte en la gestión municipal de la ciudad de Córdoba.

La plataforma permitirá registrar situaciones y demandas de los diferentes barrios, con el propósito de ordenar la información y convertirla en insumo para la actividad territorial y política.

En paralelo, las autoridades de las seccionales deberán elaborar un cronograma de acciones para cada zona, que incluirá la apertura de nuevos locales partidarios.

Juez sostuvo que la oposición debe recuperar una agenda vinculada con los problemas cotidianos y asumir un papel más activo frente a las demandas sociales.

“La gente necesita que la defendamos, que hablemos de los temas que le molestan a los cordobeses”, expresó.

Críticas al Gobierno provincial

El senador volvió a formular fuertes cuestionamientos contra la administración provincial y acusó al oficialismo de haber construido un esquema de poder prolongado.

“Se tiene que terminar esta corrupción instalada. Tenemos que trabajar para llevar un grupo de gente honorable y decente a ocupar los lugares de gestión y cambiar las prioridades en la vida de los cordobeses”, afirmó.

Las expresiones formaron parte del mensaje político con el que Juez busca movilizar al Frente Cívico durante la segunda mitad del año y fortalecer su articulación con los demás sectores opositores.

El plan combina capacitación, apertura territorial, relevamiento de demandas y organización partidaria, con el objetivo de consolidar una alternativa provincial para el próximo escenario electoral.