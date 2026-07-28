Cabalango incorporó sensores para monitorear en tiempo real el sistema de agua

La tecnología permite controlar el nivel de la cisterna, los caudales de bombeo y el sistema de cloración, con el objetivo de anticipar fallas y evitar interrupciones en el servicio.

La Comuna de Cabalango incorporó un sistema integral de monitoreo en tiempo real destinado a optimizar el funcionamiento de la provisión de agua potable.

La tecnología fue implementada junto con la empresa WEDO e incluye sensores instalados en la cisterna de la localidad y en el sistema de cloración.

La presidenta comunal, Carla Bruno, explicó que la inversión fue realizada con el aporte de los vecinos y permitirá acceder de manera permanente a la información necesaria para controlar el servicio.

“Esta innovación nos permite controlar de manera permanente el funcionamiento del sistema, medir el ritmo de los bombeos y anticiparnos a cualquier contingencia antes de que afecte el servicio”, señaló.

El sistema mide el nivel de agua almacenado y los caudales de bombeo, además de aportar información vinculada con la cloración. De esta manera, la Comuna podrá detectar posibles inconvenientes y actuar antes de que repercutan en la provisión.

Bruno afirmó además que Cabalango es “la primera localidad de toda la provincia de Córdoba, a nivel municipal o comunal” en contar con esta tecnología.

Control permanente de la cisterna y los bombeos

Simón Constantino, integrante de WEDO, explicó que la solución permite realizar un seguimiento integral del sistema de bombeo de agua.

“Actualmente mide el nivel de la cisterna y los caudales de bombeo, lo que permite anticiparse a cualquier problema que pueda ocurrir y evitar que los vecinos sufran interrupciones en el servicio”, indicó.

Según detalló, la información puede consultarse en tiempo real, tanto en lo referido al volumen disponible en la cisterna como al comportamiento de los bombeos.

“Con nuestra solución pueden monitorear en tiempo real tanto los caudales de bombeo como el nivel de la cisterna, asegurando una provisión continua”, agregó Constantino.

El representante de la empresa agradeció a la Comuna por haber confiado en WEDO para implementar el sistema y sostuvo que sus resultados podrán observarse progresivamente en la prestación del servicio.

Por su parte, Bruno destacó que la incorporación forma parte de una política orientada a modernizar la infraestructura y responder con mayor rapidez ante posibles fallas.

“Creemos en una gestión que invierte con responsabilidad, incorporando herramientas que mejoran la calidad de vida de nuestra comunidad y garantizan un servicio más eficiente y seguro para todos”, expresó.