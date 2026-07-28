El turismo internacional cerró junio con un saldo negativo de 172.700 viajeros

El saldo negativo fue de 172.700 turistas durante junio. Aunque las salidas al exterior bajaron un 22% interanual y aumentó la llegada de extranjeros, el desequilibrio del sector alcanzó los US$751,9 millones en el segundo trimestre.

La Argentina volvió a registrar un saldo negativo en el turismo internacional durante junio, cuando 501.900 residentes viajaron al exterior y 329.200 turistas extranjeros ingresaron al país.

La diferencia fue de 172.700 turistas, de acuerdo con el informe difundido este lunes 27 de julio por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Los datos corresponden a junio y al segundo trimestre de 2026, por lo que no se trata de movimientos registrados durante este martes.

El resultado se produjo pese a una mejora interanual: la cantidad de argentinos que viajaron fuera del país cayó un 22% respecto de junio de 2025, mientras que el ingreso de turistas extranjeros creció un 3,3%.

El déficit fue mayor al incluir a los excursionistas

El INDEC diferencia entre turistas, que permanecen al menos una noche en el destino, y excursionistas, que ingresan o salen del país sin pernoctar.

Al considerar ambas categorías, ingresaron 612.800 visitantes no residentes y salieron 925.900 residentes. De esta manera, el saldo negativo total llegó a 313.100 visitantes internacionales: 172.700 turistas y 140.300 excursionistas.

Un rojo de US$751,9 millones en tres meses

La diferencia también se reflejó en el movimiento de divisas. Durante el segundo trimestre, los turistas extranjeros que ingresaron por Ezeiza y Aeroparque generaron un gasto de US$608,8 millones.

En el mismo período, los argentinos que viajaron al exterior gastaron US$1.360,7 millones, lo que dejó un déficit de US$751,9 millones solamente entre abril y junio.

El gasto diario promedio también fue superior entre quienes salieron del país. Los extranjeros desembolsaron unos US$87,3 por día, mientras que los residentes argentinos gastaron un promedio de US$105,8 diarios en sus destinos.

El saldo mejoró frente a 2025

Durante el primer semestre ingresaron 2,90 millones de turistas extranjeros y salieron 6,38 millones de residentes, con un déficit acumulado de aproximadamente 3,49 millones de viajeros.

El desequilibrio continuó siendo elevado, aunque se redujo frente al primer semestre de 2025, cuando la diferencia había sido de 4,65 millones de turistas. El rojo se mantuvo durante todos los meses del año, pero bajó desde más de un millón de viajeros en enero y febrero hasta 172.700 en junio.

Brasil lideró las llegadas y Europa fue el destino más elegido

El 69,2% de los turistas extranjeros que llegaron a la Argentina provino de países limítrofes.

Brasil encabezó el turismo receptivo con 101.400 visitantes, seguido por Uruguay, con 46.900, y Chile, con 42.300. Las llegadas desde Brasil aumentaron un 15,2% y las provenientes de Chile crecieron un 18,5%, mientras que las de Uruguay cayeron un 27,6%.

Entre los argentinos que viajaron al exterior, Europa fue el principal destino, con 87.200 turistas. Luego se ubicaron el bloque denominado “Resto de América”, con 85.200, y Brasil, con 84.400.

Más salidas desde el aeropuerto de Córdoba

El aeropuerto de Córdoba mostró un comportamiento diferente al promedio nacional.

Durante junio ingresaron por esa terminal 4.500 turistas extranjeros, un 10% más que un año atrás, mientras que salieron 28.500 residentes, con un crecimiento interanual del 3,8%.

La diferencia fue de alrededor de 24.000 turistas entre quienes salieron y quienes ingresaron por la vía aérea cordobesa.

En el total nacional, el avión continuó siendo la principal vía utilizada: concentró el 56,5% del turismo receptivo y el 62,4% de las salidas de residentes.