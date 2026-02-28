lunes, marzo 2, 2026
Villa Carlos Paz despide febrero con un show de 140 drones sobre el Puente Carena

Imagen ilustrativa.

La exhibición, reprogramada por cuestiones climáticas, se realizará este sábado 28 de febrero a las 23 en la zona del Puente Carena y Paseo del Centro. Serán 140 drones sincronizados durante 15 minutos, visibles desde distintos puntos del centro.

Villa Carlos Paz prepara una postal diferente para despedir febrero: este sábado 28, el cielo del centro será escenario de un show de drones con 140 equipos en vuelo sincronizado, que formarán figuras luminosas y animaciones durante unos 15 minutos.

El espectáculo estaba previsto inicialmente para el sábado 21, pero fue reprogramado por las condiciones meteorológicas. La actividad está organizada por Paseo del Centro y tendrá su vuelo principal sobre el sector del Puente Carena, con visibilidad en gran parte del casco céntrico.

Hora, lugar y recomendaciones para verlo mejor

La exhibición comenzará a las 23.00. Si bien podrá apreciarse desde varios sectores, la organización sugiere elegir puntos con mejor perspectiva y evitar ubicarse “pegado” al lugar de despegue, para lograr una visualización más amplia del conjunto.

Entre los espacios recomendados figuran:

  • La peatonal y el sector conocido como “las cuatro esquinas”.
  • La zona cercana a la Iglesia Nuestra Señora del Carmen.
  • El entorno del Paseo del Centro y el Puente Carena como epicentro del evento.

También se pidió llegar con anticipación debido a la alta concurrencia esperada y respetar las indicaciones de seguridad en el área delimitada para el operativo.

La propuesta, con entrada libre y gratuita, busca sumar una experiencia tecnológica y visual al cierre del mes, pensada tanto para vecinos como para quienes todavía transitan los últimos días de vacaciones en la ciudad.

