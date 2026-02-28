Villa Carlos Paz despide febrero con un show de 140 drones sobre el Puente Carena

La exhibición, reprogramada por cuestiones climáticas, se realizará este sábado 28 de febrero a las 23 en la zona del Puente Carena y Paseo del Centro. Serán 140 drones sincronizados durante 15 minutos, visibles desde distintos puntos del centro.

Villa Carlos Paz prepara una postal diferente para despedir febrero: este sábado 28, el cielo del centro será escenario de un show de drones con 140 equipos en vuelo sincronizado, que formarán figuras luminosas y animaciones durante unos 15 minutos.

El espectáculo estaba previsto inicialmente para el sábado 21, pero fue reprogramado por las condiciones meteorológicas. La actividad está organizada por Paseo del Centro y tendrá su vuelo principal sobre el sector del Puente Carena, con visibilidad en gran parte del casco céntrico.

Hora, lugar y recomendaciones para verlo mejor

La exhibición comenzará a las 23.00. Si bien podrá apreciarse desde varios sectores, la organización sugiere elegir puntos con mejor perspectiva y evitar ubicarse “pegado” al lugar de despegue, para lograr una visualización más amplia del conjunto.

Entre los espacios recomendados figuran:

La peatonal y el sector conocido como “las cuatro esquinas” .

y el sector conocido como . La zona cercana a la Iglesia Nuestra Señora del Carmen .

. El entorno del Paseo del Centro y el Puente Carena como epicentro del evento.

También se pidió llegar con anticipación debido a la alta concurrencia esperada y respetar las indicaciones de seguridad en el área delimitada para el operativo.

La propuesta, con entrada libre y gratuita, busca sumar una experiencia tecnológica y visual al cierre del mes, pensada tanto para vecinos como para quienes todavía transitan los últimos días de vacaciones en la ciudad.