Activaron protocolos de seguridad en el Bernardo D’Elia por amenazas anónimas de tiroteos pero no suspenderán las clases

El Instituto Parroquial Bernardo D’ Elia informó que se activaron los protocolos de seguridad tras la aparición de inscripciones anónimas con amenazas de tiroteos en los baños estudiantiles. La situación ya fue denunciada ante la Unidad Judicial y comunicada al Ministerio de Educación, que indicó no suspender las actividades escolares.

El Instituto Parroquial Bernardo D’ Elia activó los protocolos de seguridad correspondientes luego de la aparición de inscripciones anónimas con amenazas de tiroteos en los baños estudiantiles durante el horario escolar.

Según comunicó el equipo de conducción a las familias, los mensajes hacían referencia a posibles hechos para este viernes 17 y para el lunes 20 de abril, lo que motivó la inmediata aplicación de las medidas previstas por la normativa vigente.

Desde la institución precisaron que, a partir de lo ocurrido, se realizó la denuncia correspondiente ante la Unidad Judicial y también se notificó al Ministerio de Educación.

De acuerdo con lo señalado en el comunicado, y por indicación de esa cartera, no serán suspendidas las actividades escolares del establecimiento.

Al mismo tiempo, el colegio pidió a las familias dialogar y reflexionar con sus hijos sobre la gravedad de este tipo de acciones y sobre la necesidad de preservar la convivencia social.