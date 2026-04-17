Cosquín: detuvieron a un profesor de educación física e investigan un abuso sexual contra una niña de 5 años

La Fiscalía de Segundo Turno de Cosquín ordenó la detención de un profesor de educación física y lo imputó por abuso sexual con acceso carnal agravado por su condición de guardador. La causa se inició por una denuncia de la madre de la víctima y rige secreto de sumario.

La Fiscalía de Segundo Turno de Cosquín dispuso la detención de un profesor de educación física y lo imputó por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por su condición de guardador, en una causa que tiene como víctima a una niña de 5 años.

Según se informó, la medida fue adoptada tras un allanamiento realizado en el marco de la investigación, que se originó a partir de una denuncia formulada por la madre de la menor.

La Fiscalía indicó que la causa continúa con las medidas necesarias para el esclarecimiento del hecho y que rige secreto de sumario.