Villa Carlos Paz celebró el Día de la Identidad Carlospacense con el primer izamiento de su bandera

La jornada incluyó un homenaje a los orígenes de la ciudad, la presentación de la Medalla de Villa Carlos Paz y un reconocimiento al periodista Ernesto “Yndio” Montesinos.

Con emoción y orgullo, Villa Carlos Paz celebró este martes 4 de noviembre el Día de la Identidad Carlospacense, con un acto que tuvo lugar en los Jardines Municipales y que marcó un hecho histórico: el primer izamiento de la bandera oficial de la ciudad.

La ceremonia contó con la participación del intendente Esteban Avilés, autoridades municipales, representantes institucionales, establecimientos educativos y numerosos vecinos que acompañaron la celebración.

El 4 de noviembre fue instituido como Asueto Administrativo Municipal en 2024, con el objetivo de revalorizar el natalicio de Carlos Nicandro Paz, fundador de la ciudad, y reconocer su legado en el desarrollo turístico y cultural de la villa. La fecha recuerda también la concreción de obras emblemáticas como el Canal de Riego, que llevó agua del río San Antonio a las primeras viviendas, permitiendo el crecimiento de la comunidad.

Símbolos e identidad

La bandera de Villa Carlos Paz fue creada el año pasado mediante un concurso abierto a toda la comunidad, impulsado por la Comisión de Identidad Carlospacense y el municipio. Su primer izamiento se transformó en un símbolo del espíritu pionero que caracteriza a la ciudad.

Durante el acto participaron el Cuerpo de Bastoneras del IESS, abanderados de todas las escuelas, artistas del Departamento de Arte y Movimiento, el cantante Pico Moyano, la Orquesta Sinfónica de Villa Carlos Paz y el Coro del Centro Italiano, que dieron marco a una mañana colmada de emoción y sentido de pertenencia.

En el mismo evento, el Centro Filatélico y Numismático de Villa Carlos Paz, fundado el 15 de septiembre de 1963, presentó la “Medalla de Villa Carlos Paz”, una pieza conmemorativa del primer izamiento de la bandera local. En su frente se observa la insignia oficial grabada en relieve, mientras que en el dorso figura el frente del Palacio Municipal junto a los mástiles con las banderas nacional, provincial y local. Estas medallas serán entregadas próximamente a las instituciones educativas de la ciudad.

Reconocimiento a Ernesto “Yndio” Montesinos

En un momento especialmente emotivo, se rindió homenaje al periodista Ernesto “Yndio” Montesinos, impulsor del Movimiento NYC y promotor de esta fecha conmemorativa. Familiares del recordado comunicador, junto al intendente Avilés, participaron del descubrimiento de una placa en su honor.

Concurso Fotográfico por la Identidad

Como parte de las actividades por el Día de la Identidad Carlospacense, la Comisión de Identidad Carlospacense organizó un concurso fotográfico escolar, con la participación de distintas instituciones educativas locales.

Los ganadores fueron: