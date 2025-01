Vecinos de Villa Carlos Paz protestaron contra el impuestazo municipal y exigieron mayor transparencia: “Es un afano”

Más de un centenar de vecinos se manifestaron en la Plaza del Avión para rechazar el incremento del 300% en los impuestos municipales. Se organizarán nuevas acciones para exigir transparencia y la anulación del aumento.

Más de un centenar de vecinos autoconvocados se reunieron este jueves por la noche en la Plaza del Avión de Villa Carlos Paz para manifestarse en contra del reciente incremento de tasas municipales, al que calificaron de “desproporcionado” y “arbitrario”. Durante la protesta, los asistentes expresaron su malestar con consignas como “es un afano”, y acordaron impulsar un petitorio dirigido al intendente Esteban Avilés.

El documento solicita la anulación inmediata del aumento establecido en los tributos municipales, por considerarlo “inconsulto, injustificado y desfasado respecto de la inflación vigente”. Además, exige la incorporación de un sistema de transparencia en la Ordenanza N.º 4.699, que permita a los vecinos acceder en tiempo real a los movimientos de caja del municipio.

En el encuentro se propuso recorrer los barrios para sumar adhesiones al petitorio antes de su presentación formal. También se analiza la posibilidad de interponer un recurso de amparo para frenar la suba. Para coordinar las próximas acciones, se crearon grupos en WhatsApp y Facebook bajo el nombre “Autoconvocados Carlos Paz”.

Qué se dijo

Graciela, vecina que coordinó la asamblea, destacó la convocatoria y subrayó el carácter apartidario del reclamo: “Esto surgió de un grupo de vecinos de Costa Azul porque el bolsillo ya no da más. La reunión dejó claro que no hay banderas políticas, simplemente estamos defendiendo nuestros derechos. Nos han llevado por delante durante años y ahora decimos basta. Queremos que se retrotraiga este aumento y que haya transparencia en el manejo del dinero público. No sabemos a dónde van las millonadas de recursos que tiene esta ciudad”.

Por su parte, Marcos Acosta, otro de los manifestantes, aportó un análisis técnico de la situación: “Vengo siguiendo los presupuestos municipales desde hace mucho tiempo. Presenté mis observaciones en la audiencia del 23 de diciembre y confirmé que el 65% del presupuesto está comprometido en sueldos, Cotreco, transporte y deudas corrientes. Esto significa que el municipio no tiene margen de maniobra, pero en lugar de ajustar gastos, opta por trasladar la carga a los vecinos con un aumento que supera ampliamente la inflación. En números, el aumento en las tasas es del 162%, mientras que la inflación fue del 118%”.

José, otro vecino presente, remarcó su desacuerdo con la medida: “No estoy de acuerdo con este aumento desmedido. Además, no deberíamos tener que pagar extras por los servicios de salud si ya abonamos impuestos. El defensor del Pueblo no hará nada porque está alineado con la intendencia y las audiencias públicas se hacen en horarios en los que la gente no puede participar. Todo está armado para que nadie pueda reclamar”.

Mabel, vecina del barrio La Quinta Tercera Sección, enfatizó el carácter ciudadano de la protesta: “La gente se está dando cuenta de que Avilés nos está metiendo la mano en el bolsillo. Pagamos los impuestos más caros de la provincia, es una vergüenza. No estamos acá por ningún partido político, somos vecinos autoconvocados. Hay mucha presión del municipio para que la gente no participe. Se cita a los presidentes de los centros vecinales y se les dice que si se suman a estas marchas, no les van a hacer obras en sus barrios. Eso quiero que se acabe, queremos una ciudad democrática como corresponde y no lo que estamos viviendo. Es un apriete constante, nadie puede ser libre de opinar diferente, ese es el problema realmente que hay, además del impuestazo”.

La protesta finalizó con el compromiso de seguir organizándose para visibilizar el reclamo y exigir respuestas por parte del gobierno municipal.