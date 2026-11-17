El desperfecto provoca inconvenientes en numerosas entidades financieras desde el lunes. El Banco de Córdoba advirtió que algunas transacciones podrían no aparecer reflejadas en las cuentas y confirmó restricciones en Bancón, Bezza, la atención presencial y los cajeros automáticos.

Una falla generalizada en la infraestructura tecnológica de Red Link continúa provocando este martes importantes inconvenientes en los servicios bancarios de numerosas entidades financieras del país. El problema, que comenzó durante la noche del lunes, afecta transferencias, pagos, consultas de saldos y otras operaciones, mientras los bancos trabajan para restablecer la normalidad.

Entre las entidades alcanzadas se encuentran el Banco Nación, el Banco de Córdoba (Bancor) y distintos bancos provinciales que utilizan los servicios de la red.

En Córdoba, la situación se agravó durante la tarde, cuando Bancor envió un comunicado a sus clientes para informar que las dificultades también afectan el procesamiento de operaciones realizadas durante la jornada anterior.

«Detectamos inconvenientes que afectaron el procesamiento de algunos pagos y operaciones», señaló la entidad.

El banco advirtió que algunos movimientos o transacciones realizados el lunes podrían no verse todavía reflejados en las cuentas, una situación que se suma a las dificultades que experimentan los usuarios para acceder y operar mediante los canales habituales.

Bancor restringió Bancón, Bezza y las operaciones presenciales

En su comunicación, el Banco de Córdoba confirmó que las dificultades alcanzan a todos sus canales de atención.

«Mientras trabajamos para resolverlo, la operatoria permanecerá temporalmente restringida en todos nuestros canales digitales (Bancón y Bezza) como presenciales, incluyendo cajeros automáticos», informó.

La restricción comprende tanto la plataforma de home banking y la aplicación Bancón como la billetera virtual Bezza, además de las operaciones presenciales y los cajeros automáticos.

La entidad lamentó los inconvenientes ocasionados y aseguró que sus equipos técnicos trabajan para restablecer el funcionamiento habitual de los servicios.

Por el momento, no se comunicó un horario concreto para la normalización completa de las operaciones.

Problemas en bancos de distintas provincias

La falla tecnológica también afecta a entidades de otras regiones del país, aunque con diferentes niveles de interrupción.

El Banco Municipal de Rosario informó que Red Link había detectado inconvenientes en sus enlaces de comunicación, con consecuencias sobre el funcionamiento de sus canales digitales.

Por su parte, el Banco de Tierra del Fuego confirmó que se trata de una falla técnica generalizada a nivel nacional, que provoca demoras y dificultades para realizar operaciones bancarias.

También se reportaron problemas en entidades de Chubut, Neuquén, La Pampa, La Rioja y otras provincias.

En algunos bancos, las dificultades se concentran en las aplicaciones y el home banking, mientras que otros registran inconvenientes adicionales en cajeros automáticos, tarjetas de débito y procesamiento de pagos.

Sin horario confirmado para la normalización

Red Link es uno de los principales proveedores de infraestructura tecnológica del sistema financiero argentino y presta servicios a más de 30 entidades bancarias.

Su plataforma interviene en el procesamiento de numerosas operaciones electrónicas, por lo que una falla puede afectar simultáneamente a bancos de diferentes provincias.

Aunque inicialmente se esperaba que los servicios comenzaran a normalizarse durante la mañana del martes, los inconvenientes continuaron durante la tarde.

El comunicado difundido por Bancor confirma que la recuperación todavía no se completó en Córdoba y que incluso pueden permanecer pendientes de visualización operaciones efectuadas durante el lunes.

Mientras continúan las tareas técnicas, las entidades financieras mantienen informados a sus clientes sobre las restricciones y el proceso de restablecimiento de los servicios.