La propuesta se realizará el jueves 26 de noviembre en Villa Carlos Paz, con una charla sobre derechos, autonomía y participación. También se buscará escuchar las inquietudes de los vecinos y construir nuevas actividades comunitarias.

El Centro Vecinal Las Malvinas de Villa Carlos Paz prepara un encuentro especialmente destinado a las personas mayores del barrio, con una propuesta que combina reflexión, intercambio de experiencias y participación comunitaria.

Bajo la consigna “Seguir eligiendo”, la actividad se realizará el jueves 26 de noviembre, a las 16.30, en la sede vecinal ubicada en la esquina de Rawson y Las Malvinas.

La jornada estará a cargo de Karina Laura Larregui, licenciada en Trabajo Social y magíster en Gerontología, quien abordará temas vinculados con los derechos de las personas mayores, la autonomía personal, el respeto y la importancia de conservar la capacidad de decidir y participar activamente en las distintas etapas de la vida.

Pero la propuesta no se limitará a una charla. Desde el Centro Vecinal también buscan generar un espacio de escucha para conocer los intereses, las inquietudes y las expectativas de los participantes, con la intención de proyectar nuevas actividades y oportunidades de encuentro en el barrio.

La iniciativa parte de una idea central: envejecer no significa dejar de elegir, participar o tener proyectos. Por el contrario, las experiencias y los conocimientos acumulados por las personas mayores constituyen un aporte valioso para la vida comunitaria.

En ese sentido, la convocatoria propone compartir una tarde de conversación, fortalecer los vínculos entre vecinos y comenzar a construir colectivamente un espacio que responda a sus propios intereses.

El encuentro es impulsado por el Centro Vecinal Las Malvinas y Consultoría Autonomía Mayor, que invitan a las personas mayores a acercarse, compartir sus experiencias y participar en la elaboración de futuras propuestas.

La actividad comenzará a las 16.30, en Rawson y Las Malvinas, y está pensada como una primera oportunidad para que las personas mayores del sector puedan encontrarse, hacerse escuchar y seguir teniendo un papel activo en la vida del barrio.