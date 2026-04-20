UEPC aceptó la oferta salarial de la Provincia y cerró la paritaria docente tras más de dos meses de conflicto

La asamblea provincial del gremio docente aprobó este lunes la última propuesta del Gobierno de Córdoba por 79 votos a favor, 50 en contra y 3 abstenciones, en una definición atravesada por negociaciones de último momento. El acuerdo incluye un esquema con IPC acumulativo, un piso de aumento anual del 40% hasta febrero de 2027, mejoras para jubilados y cambios en el tratamiento de los días de paro.

La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) resolvió este lunes aceptar la última propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial y puso fin a una negociación que había comenzado con el inicio del ciclo lectivo, en medio de paros y fuerte tensión entre las partes.

La decisión se tomó en la sede gremial de calle 25 de Mayo 427, donde se reunieron los delegados departamentales para votar el futuro de la paritaria. El resultado final fue de 79 votos a favor, 50 en contra y 3 abstenciones, luego de una jornada en la que la definición se mantuvo abierta hasta último momento.

El escenario previo mostraba una asamblea dividida: 14 departamentos llegaban con mandato de aprobación, 12 rechazaban la oferta y 6 reclamaban modificaciones antes de acompañarla. Finalmente, una serie de cambios incorporados sobre el cierre terminó inclinando la balanza a favor del acuerdo.

Qué incluye la propuesta aceptada

La oferta que quedó aprobada establece una garantía de 40% anual hasta febrero del año próximo y se encuadra dentro de la discusión salarial que se venía desarrollando bajo la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo de Córdoba el pasado 6 de abril.

Según informó la conducción gremial, uno de los puntos centrales del entendimiento es que se garantiza el IPC acumulativo y bonificable para los ítems remunerativos y no remunerativos, tanto para docentes activos como para jubilados, desde mayo de 2026 hasta enero de 2027.

El secretario general Roberto Cristalli destacó además que el acuerdo permitirá cobrar ya con el sueldo de abril un incremento inicial con un piso del 18%, luego de más de dos meses y medio de conflicto.

Los cambios que terminaron definiendo la votación

La aceptación no llegó solo por la oferta original, sino también por tres modificaciones incorporadas al tramo final de la negociación. Los ajustes giraron sobre tres ejes: el tratamiento de los días de paro, el porcentaje mensual de los aumentos y la mejora para los jubilados.

Entre los puntos que se sumaron aparece el incremento de la compensación provincial por pérdida del Incentivo Docente para quienes cobran a través de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de Córdoba.

En cuanto a los descuentos por medidas de fuerza, se acordó que no se descontará el paro del 19 de marzo. Además, se dispuso la devolución de uno de los dos días ya descontados, mientras que el restante seguirá siendo materia de discusión en la Mesa de Negociación.

El cierre de una paritaria conflictiva

La paritaria docente había arrancado en un clima de fuerte confrontación, con paros realizados el 2, 18 y 19 de marzo, en el inicio mismo del ciclo lectivo. Con esta votación, la UEPC dio por cerrada una etapa de conflicto que marcó el comienzo del año escolar en Córdoba y abrió ahora una nueva fase, centrada en el cumplimiento efectivo del acuerdo alcanzado.