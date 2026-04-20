Piden colaboración para encontrar a una mujer de 24 años ausente de la comunidad terapéutica Santa María de Punilla

La Fiscalía de Instrucción de Competencia Múltiple N° 2 de Cosquín solicita colaboración para localizar a una mujer de 24 años que se ausentó de la comunidad terapéutica Santa María (ex Hospital Colonia Santa María).

La Fiscalía de Instrucción de Competencia Múltiple N° 2 de Cosquín pidió colaboración para dar con el paradero de Martina Simona Scalko, de 24 años, quien se habría ausentado de la comunidad terapéutica Santa María (ex Hospital Colonia Santa María), en la ciudad de Santa María de Punilla, este domingo 19 de abril.

Según la información oficial, la mujer mide aproximadamente 1,65 metros, es de tez blanca y tiene pelo ondulado castaño claro. Como señas particulares, se indicó que posee un lunar en la nariz y un tatuaje de un laurel en la muñeca izquierda.

Al momento de ausentarse vestía pantalón negro, campera de abrigo negra con peluche en la capucha y remera negra.

Ante cualquier información que pueda resultar útil, se solicita comunicarse con la Comisaría de Santa María de Punilla al teléfono 3541-488180, o con el personal policial más cercano.