Cabalango realizó su Encuentro por la Memoria con teatro, testimonios y arte en Plaza San Martín

Tras su reprogramación, el Encuentro por la Memoria, la Verdad y la Justicia se realizó el jueves 16 de abril en Cabalango, con teatro, testimonios, intervenciones artísticas y actividades vinculadas a la construcción de memoria colectiva, a 50 años del golpe cívico-militar en la Argentina.

La Comuna de Cabalango realizó el pasado jueves 16 de abril el Encuentro por la Memoria, la Verdad y la Justicia, una jornada desarrollada en la Plaza San Martín en el marco de la Semana de la Memoria 2026.

La actividad reunió a vecinos y vecinas en un espacio de reflexión, expresiones culturales y construcción colectiva de memoria, a 50 años del golpe cívico-militar en la Argentina.

Uno de los momentos centrales fue la presentación de la obra de teatro NN12: Una identidad vulnerada, interpretada por vecinos y vecinas de la localidad y dirigida por Walter Guzmán. La puesta abordó el derecho a la verdad y la dignidad, y fue uno de los ejes más destacados de la jornada.

La programación también incluyó presentaciones artísticas locales, el descubrimiento de un espacio artístico por la memoria con placa conmemorativa y mosaico, la presentación del proyecto “Memoria Viva” en Cabalango y la entrega de pañuelos en el espacio Tejiendo Redes.

Además, compartieron sus testimonios Ceci “La Negra” Soulier y Ana Karina, en una jornada que tuvo la conducción de Paz Basco.

La presidenta comunal Carla Bruno destacó especialmente el trabajo de quienes llevaron adelante la obra teatral y señaló: “Quiero felicitar profundamente a los vecinos y vecinas que llevaron adelante la obra ‘NN12: Una identidad vulnerada’, bajo la dirección de Walter Guzmán”.

En ese sentido, agregó que “nos encontramos en la plaza de nuestra localidad para compartir este momento colectivo, y nos fuimos conmovidos por la fuerza de su mensaje”. También remarcó que “fue una experiencia que nos atravesó, que nos invitó a sentir, pero también a reflexionar sobre nuestro presente”.

Finalmente, sostuvo que “a 50 años, la memoria sigue siendo un compromiso vivo. Estas expresiones nos recuerdan la importancia de sostener y fortalecer políticas de memoria, verdad y justicia, para seguir acompañando a quienes aún esperan respuestas y para que el ‘Nunca Más’ sea una construcción cotidiana”.