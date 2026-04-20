A seis años del femicidio de Cecilia Basaldúa, convocan a una conferencia de prensa y una marcha en Capilla del Monte

La Mesa de Trabajo Justicia por Cecilia convocó para este 25 de abril a una conferencia de prensa en la ciudad de Córdoba y a una movilización en Capilla del Monte, al cumplirse seis años del femicidio de Cecilia Gisela Basaldúa. La familia y las organizaciones reclaman verdad, justicia y la exhumación del cuerpo para comprobar su identidad.

Este 25 de abril se cumplirán seis años del femicidio de Cecilia Gisela Basaldúa en Capilla del Monte, y en ese marco la Mesa de Trabajo Justicia por Cecilia convocó a una jornada de actividades para volver a reclamar por el avance de la causa.

Según difundió el espacio, la primera convocatoria será a las 10:30 con una conferencia de prensa en la puerta del cementerio San Vicente (Soto 700), en la ciudad de Córdoba. Más tarde, a las 17, se realizará una marcha en Capilla del Monte “por su Memoria, por Verdad y Justicia”.

En el comunicado, la organización recordó que por el caso hubo un juicio, un acusado que terminó absuelto y distintos cambios en la conducción de la investigación. También señaló que, tras nuevas medidas probatorias, la causa continúa en la Fiscalía de Cruz del Eje.

Uno de los puntos centrales del reclamo actual está vinculado a la situación del cuerpo de Cecilia Basaldúa. La Mesa sostuvo que “hace cuatro años y medio que el cuerpo de Cecilia fue retirado de la morgue judicial sin el consentimiento de la familia” y remarcó que hoy sus familiares esperan la exhumación y la comprobación de identidad.

“Entre tanta impunidad, nos acuerpamos en el dolor”, expresaron desde el espacio convocante al llamar a participar de las actividades previstas para este jueves.

La jornada volverá a poner en el centro del reclamo el pedido de esclarecimiento del femicidio y de condena para los responsables, a seis años de un caso que sigue sin una resolución judicial definitiva.