Valle Hermoso puso en marcha la Mesa CLE 2026 con una agenda de proyectos educativos e institucionales

El primer encuentro del año reunió al intendente Daniel Spadoni, áreas del municipio y representantes de instituciones locales para coordinar acciones vinculadas al desarrollo educativo de niños y jóvenes de la comunidad.

La Municipalidad de Valle Hermoso realizó el pasado jueves la primera reunión del año de la Mesa CLE, un espacio de articulación orientado a pensar y fortalecer la educación en la localidad.

El encuentro contó con la presencia del intendente Daniel Spadoni, junto a distintas áreas del municipio y representantes de instituciones de la comunidad.

Según se informó, participaron referentes del Club Racing, Grupo Scout, EPAE, Ministerio de Educación, directivos de escuelas locales, Cooperativa de Agua San Antonio, Fundación Ingeniar, Mutual AMCEP, IESS Carlos Paz, Concejo Deliberante y la Junta de Historia.

Durante la jornada se presentaron los proyectos que tendrán continuidad este año, entre ellos Valle Entre Letras, Folklore en las Escuelas, la 3ra Feria del Libro, Identidad —vinculado a la creación de la bandera—, el trabajo con instituciones educativas, Concejo Joven y Ordenamiento Territorial.

Desde el municipio señalaron que, además de la presentación de iniciativas, en la reunión se comenzaron a coordinar acciones para articular esfuerzos y recursos con el objetivo de acompañar el desarrollo educativo de niños y jóvenes de Valle Hermoso.

La Mesa CLE es presidida por el intendente Daniel Spadoni y coordinada por la directora de Cultura y Educación, Mónica Garnica.