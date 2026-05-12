Subsidios, GPS, unidades y frecuencias: Ribetti busca llevar al Concejo la discusión por la crisis del transporte urbano

El concejal de Juntos por Carlos Paz, Daniel Ribetti, presentó un proyecto de resolución para convocar a la Secretaría de Desarrollo Urbano Ambiental —o al funcionario a cargo de Transporte— a comparecer el martes 19 de mayo, a las 16, ante el Concejo de Representantes. El planteo apunta a abrir un debate público sobre el funcionamiento real del sistema urbano de pasajeros en la ciudad.

El concejal Daniel Ribetti, del bloque Juntos por Carlos Paz, presentó un proyecto de resolución para citar al Concejo de Representantes a la Secretaría de Desarrollo Urbano Ambiental o, en su defecto, al funcionario responsable del área de Transporte, con el objetivo de que brinde explicaciones sobre la situación del sistema urbano de pasajeros en Villa Carlos Paz.

La convocatoria propuesta fija como fecha el martes 19 de mayo de 2026, a las 16, y busca poner en discusión una problemática que, según el edil, afecta todos los días a miles de vecinos.

De acuerdo con la iniciativa, la comparecencia debería servir para abordar una serie de puntos clave vinculados al funcionamiento del servicio: la cantidad real de unidades en circulación, las frecuencias y horarios efectivos, los cambios de recorridos, el estado del monitoreo por GPS, el funcionamiento de la aplicación Comunidad Conectada VCP, los subsidios municipales transferidos, la cantidad de boletos vendidos y el plan de reorganización y expansión del sistema.

“Desde mi perspectiva, la propaganda oficial intenta engañar a una gran parte de la población que no utiliza el servicio y que solo lo juzga en función de la propaganda del intendente”, sostuvo Ribetti, al contrastar esa visión con la experiencia cotidiana de quienes dependen del colectivo para trabajar, estudiar o cumplir otras obligaciones.

Concejal Daniel Ribetti.

En esa línea, aseguró que desde la declaración de emergencia del servicio “han venido recortando recorridos y frecuencias” y afirmó que eso terminó empujando a muchos usuarios hacia otras alternativas de movilidad. “Al acortar los trayectos, no dejan otra opción que el vecino se las arregle por su cuenta”, cuestionó.

Qué información pide el proyecto

El texto presentado cita el artículo 121, inciso 31 de la Carta Orgánica Municipal y detalla una batería de información que el funcionario convocado debería aportar ante el cuerpo legislativo.

Entre otros puntos, se piden precisiones sobre los criterios técnicos y operativos utilizados para adecuar frecuencias y horarios durante la emergencia declarada por la Ordenanza 7.061, con especial referencia a las líneas troncales como la L1 y la L8, y a la situación registrada el 17 de marzo de 2026, cuando —según el sistema de monitoreo oficial— no circulaban unidades en determinadas líneas.

También se reclama un informe sobre la cantidad de líneas actualmente operativas, la cobertura territorial efectiva y los fundamentos de las modificaciones aplicadas respecto del esquema original del sistema.

Otro de los ejes centrales del pedido es la flota operativa. El proyecto exige conocer cuántas unidades están realmente afectadas al servicio, discriminadas por tipo y franja horaria, además del porcentaje de prestación efectiva registrado durante la emergencia.

A eso se suma un requerimiento específico sobre el estado del sistema de monitoreo oficial y del GPS, con detalle de eventuales fallas, medidas correctivas y mecanismos de control implementados por el municipio.

En paralelo, se solicita información sobre el mantenimiento y actualización de la aplicación Comunidad Conectada VCP, incluyendo el funcionamiento del sistema de consulta de saldo y de las herramientas de información al usuario.

Ribetti también pidió que se informe el plan de expansión, reorganización y adecuación del transporte urbano a corto, mediano y largo plazo, con medidas proyectadas, frecuencias estimadas, cantidad de líneas, flota prevista y cronograma de implementación.

El proyecto incorpora además un pedido de detalle de todas las órdenes de servicio, observaciones y actuaciones administrativas vinculadas al funcionamiento del sistema desde el 1 de enero de 2026 hasta la actualidad.

Subsidios, boletos y críticas al modelo actual

Uno de los capítulos más sensibles del planteo apunta al aspecto económico del servicio. La iniciativa solicita que se informe el monto mensual del subsidio municipal transferido desde el 1 de enero de 2026, la cantidad total de boletos emitidos por mes en todas sus categorías y la discriminación entre los pasajes cubiertos por subsidios provinciales y los abonados por usuarios del sistema local.

En sus declaraciones, Ribetti fue especialmente crítico con esa ecuación. “La empresa no corre riesgos porque el municipio garantiza la rentabilidad, los vecinos no lo usan porque no sirve y el intendente vende en redes que tenemos el mejor transporte del país con colectivos nuevos que nadie sabe a dónde fueron a parar”, lanzó.

El concejal también cuestionó el funcionamiento de las herramientas de control y la descoordinación de horarios. “La aplicación no sirve, la geolocalización no funciona y hay tres categorías distintas de horarios: los municipales, los que dice la empresa y los que maneja el chofer”, afirmó.

Como ejemplo de esa desorganización, mencionó lo que sucede en algunos establecimientos educativos. “Los colectivos pasan frente a los colegios 10 minutos antes de la salida de los niños, por lo cual estos deben quedar una hora parados en la calle a la espera del próximo”, advirtió.

Con este proyecto, el bloque opositor busca llevar al recinto una discusión que desde hace meses se expresa en reclamos de usuarios, denuncias por frecuencias incumplidas y cuestionamientos al modo en que se presta un servicio considerado esencial en la ciudad.