Vecinos de Altos del Valle reclaman por la caída del transporte urbano y apuntan al municipio por la falta de respuestas

La preocupación crece en Altos del Valle por el deterioro del servicio de transporte urbano en Villa Carlos Paz, con menos frecuencias, líneas afectadas y usuarios que denuncian largas esperas y dificultades para volver a sus casas. Uno de los reclamos al 147 recibió como respuesta que la L1 y el servicio nocturno estaban afectados “hasta nuevo aviso”.

El malestar por la caída en la prestación del transporte urbano volvió a tomar fuerza entre vecinos de Villa Carlos Paz, especialmente en barrio Altos del Valle, donde usuarios del sistema vienen reclamando por la reducción de frecuencias, la afectación de líneas y los problemas concretos que eso genera en la vida cotidiana.

Uno de los puntos que más preocupación generó en los últimos días fue la respuesta oficial que recibió un reclamo ingresado al 147 de la Municipalidad, en el que se informó que la línea L1 y el servicio nocturno LN se encontraban afectados “hasta nuevo aviso”.

A partir de esa contestación, uno de los usuarios expresó una pregunta que resume el problema de fondo: “Cómo hacía el vecino que trabaja de noche” para regresar a su casa. En el mismo reclamo, también apuntó a la responsabilidad del municipio al remarcar que fue la propia administración local la que firmó el contrato de concesión con la empresa prestataria y, por lo tanto, la que debe exigir el cumplimiento del servicio.

La queja no se limita a una situación puntual. En distintos sectores de la ciudad, vecinos vienen señalando que el funcionamiento real del transporte no coincide con lo que figura en la aplicación oficial, que hay recorridos alterados y que las esperas son cada vez más extensas.

Ese cuadro fue reforzado en las últimas horas por la ex candidata a defensora del Pueblo María Ángela Mancuello, también vecina de Altos del Valle, quien sostuvo que junto al concejal Daniel Ribetti vienen advirtiendo desde hace tiempo irregularidades en el sistema. “No solamente dejaron de funcionar la línea L1 y la línea nocturna LN, sino que además se vienen modificando recorridos y frecuencias”, señaló.

Mancuello agregó que el problema no es abstracto, sino que golpea de lleno sobre quienes dependen todos los días del colectivo para sostener su rutina. “La realidad es que detrás de cada frecuencia que se reduce o de cada línea que desaparece hay personas que quedan varadas, esperando durante horas o caminando largas distancias”, afirmó.

La crítica también apunta al contraste entre el deterioro del servicio y el aumento del boleto aprobado recientemente. “Antes de aumentarle el costo al vecino, primero debe cumplirse el contrato de concesión y garantizarse un servicio digno, regular y accesible para todos los barrios de la ciudad”, cuestionó.

Según el planteo difundido, el propio pliego de concesión establece que el sistema debe contar con 14 unidades operativas en funcionamiento, aunque en los últimos meses se habrían registrado jornadas con apenas 8 coches circulando en toda la ciudad. Esa diferencia, según advierten, ayuda a explicar la pérdida de frecuencias y la caída general de la prestación.

En ese contexto, el reclamo vecinal empieza a correrse del enojo aislado para transformarse en una exigencia más concreta hacia el municipio: que haga cumplir el contrato que firmó y garantice un servicio esencial para quienes necesitan viajar a trabajar, estudiar o atender cuestiones de salud.

Vale recordar que, desde mayo, el municipio aumentó el costo del boleto a $1.670, al tiempo que había anunciado una actualización de los horarios del transporte urbano.