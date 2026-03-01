Spadoni abrió las sesiones 2026 y reivindicó un “Estado fuerte pero no asfixiante” en Valle Hermoso

En el Punto Digital, el intendente Daniel Spadoni presentó su informe de gestión y las metas para este año. Destacó avances en el sistema hídrico, recambio de luminarias, recuperación de maquinaria municipal y proyectos para adultos mayores, salud y ordenamiento territorial.

Este domingo, desde las 11, se realizó la apertura del período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Valle Hermoso en el Punto Digital (General Paz 251). Previamente, el intendente Daniel Spadoni encabezó una recorrida por las nuevas aulas del IPEM 335 Luis Alberto Spinetta.

En su discurso de apertura, Spadoni brindó un repaso de la situación del municipio y de las líneas de trabajo para 2026, con un tono marcado por la gestión y la planificación. “Este acto no constituye simplemente un requisito formal; es la ratificación de un balance ético y el trazado de un rumbo estratégico”, expresó ante concejales, instituciones y vecinos.

También afirmó que, bajo su administración, ya se ejecutó “más del 50% de las propuestas expresadas durante la campaña” y sostuvo que el eje es “la planificación, la austeridad y la transparencia, entendiendo que cada peso y cada herramienta son patrimonio sagrado del vecino”.

Agua y saneamiento: “salud, previsibilidad, paz en una casa”

Uno de los tramos más extensos del mensaje estuvo dedicado al sistema de agua. Spadoni remarcó que “el agua no es una obra más. El agua es salud, es previsibilidad, es paz en una casa” y enumeró intervenciones que, según indicó, apuntan a resolver problemas históricos de presión y redes obsoletas.

Entre las obras mencionó el By-pass en Yacoana, la colocación de 400 metros de cañería en barrio Santa Teresa, el recambio completo de redes en Villa California y Los Mojinetes, y el nexo entre perforación y cisterna en La Pedana, que definió como “la obra más importante realizada en el último cuarto de siglo”.

En ese marco, resumió el impacto con una frase: “Estas obras no son técnicas. Son humanas”, al señalar que se busca que las familias recuperen previsibilidad en el servicio. Para este año, anticipó ampliaciones de red, recambio de cañerías y refuerzo en puntos críticos.

Iluminación LED, maquinaria propia y plan vial

En materia de infraestructura, el intendente destacó la instalación y recambio de más de 2.500 lámparas por tecnología LED, con la idea de reforzar iluminación en barrios y corredores. “La luz es prevención”, sostuvo, y prometió continuidad del plan para que “ningún barrio de Valle Hermoso quede en la oscuridad”.

También indicó que se recuperó el parque automotor municipal, con “dos tractores, la retro-pala y el rolo compactador” nuevamente operativos, lo que permitiría evitar alquileres y contar con capacidad propia para obras. En ese punto mencionó el adoquinado del acceso al Jardín Zevallos y de calles Sarmiento y Juan Domingo Perón, además de un plan de nuevas intervenciones viales durante el año.

Desarrollo social, salud y territorio

Spadoni dedicó otro tramo importante a lo social. “En tiempos de incertidumbre, el Estado municipal debe ser el primer refugio”, afirmó, y remarcó una línea de trabajo territorial: “No gobernamos desde un escritorio”.

Entre los ejes de salud, mencionó 1.199 personas inmunizadas con 2.532 dosis aplicadas y destacó una respuesta ante un brote de coqueluche, con “más de 80% de cobertura” en el área afectada. Además, citó la implementación de ORIS y la integración con CiDi Nivel 2 para turnos digitales, y la continuidad de programas como REMEDIAR y PROCORDIA.

Educación, cultura, deporte y turismo como motores

En el bloque de educación y cultura, el intendente informó 48 cursos y talleres, 516 egresados y la designación de Valle Hermoso como “Ciudad Educativa”. También anunció la formalización de la Junta de Historia, con el objetivo de proteger el archivo histórico municipal y conservar yacimientos arqueológicos y paleontológicos.

En deportes, repasó la continuidad de la Escuela Municipal de Fútbol, la participación en el torneo infantil de Canal 12 y la organización de eventos como Valle Running, cross country y ciclismo, además del fortalecimiento del deporte adaptado y una escuela de verano para adultos mayores que se extendería durante el año.

En turismo, sostuvo que se busca un modelo “sostenible y dinámico”, con eventos y mejoras como herramientas de desarrollo local y empleo.

Seguridad, ambiente, salud animal e innovación

En materia de seguridad, destacó capacitación de la Guardia Local —incluida una diplomatura en la Universidad de Villa María— y formación en CCTV, RCP, extintores y perspectiva de género, con la meta de completar la sala de monitoreo.

En ambiente, mencionó el retiro de 950 neumáticos fuera de uso (NFU). En salud animal, aseguró que el municipio cuenta con “el único quirófano móvil de castraciones de Punilla” y anticipó continuidad de campañas gratuitas.

También subrayó el rol del Punto Digital y el área de innovación tecnológica. “Modernizar el Estado es democratizar el futuro”, expresó, y planteó ampliar capacitaciones y digitalización de trámites.

Proyecciones 2026: ordenamiento territorial y articulación con el sector privado

Entre los proyectos para este año, señaló el avance hacia un nuevo Código de Edificación y un plan de Ordenamiento Territorial, además del proyecto de traslado del Taller Protegido para crear un Hogar de Día para Adultos Mayores.

En este tramo, Spadoni buscó dejar explícita su visión de gestión sobre el vínculo entre Estado y actividad privada. “Nosotros creemos en un Estado presente, en un municipio que lidera, que regula, que fija prioridades, que entiende que el desarrollo no nace del aislamiento ni de la desconfianza hacia quien quiere invertir o emprender”, afirmó.

En la misma línea, sostuvo que “hay modelos que piensan que el Estado debe hacerlo todo. Nosotros creemos que el Estado debe hacer lo que le corresponde: ordenar, planificar, controlar y garantizar igualdad de oportunidades. Y a partir de allí, generar condiciones para que el sector privado produzca, invierta y genere empleo”.

“No se trata de privatizar responsabilidades. Se trata de multiplicar capacidades”, agregó, y remarcó que “cuando articulamos lo público con lo privado, no estamos cediendo el rol del municipio. Lo estamos fortaleciendo”, al plantear que esa relación debe traducirse en “más trabajo” y “más dinamismo” para la economía local.

Spadoni adelantó que en 2026 buscarán profundizar esa decisión con “un municipio previsible, con reglas claras y con diálogo permanente con el sector productivo”, y sintetizó su enfoque en una definición: “Creemos en un Estado fuerte, pero no asfixiante”. Para cerrar ese bloque, afirmó que Valle Hermoso “no necesita un Estado que reemplace al sector privado. Necesita un Estado que lo impulse, lo ordene y lo articule para que toda la comunidad crezca”.

Autonomía municipal y llamado a la unidad

Ya en el tramo final, el intendente planteó que “el éxito de esta gestión no es casualidad” y definió que “nuestra autonomía es nuestra mayor fortaleza”, al señalar que se sostiene en “hacer con recursos propios, ahorrar para invertir, optimizar para crecer, planificar para no depender y administrar con responsabilidad”, remarcando que “cada centavo que ingresa es fruto del esfuerzo de nuestros vecinos”.

Spadoni reafirmó su compromiso de continuar trabajando “con la misma pasión, vocación y dedicación” y convocó al Concejo Deliberante a sostener el diálogo institucional: “Convoco a este Honorable Concejo a trabajar con la madurez que la historia nos demanda, priorizando siempre el bien común”. Con ese mensaje, dejó formalmente inaugurado el período de sesiones ordinarias 2026.